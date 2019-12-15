Çocukların telefonunu gasbeden sahte polisler yakalandı

S.K.(14), Ö.D. (16), M.K.Ç. (15) ve H.S.(15) isimli gençler Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan parkta oldukları sırada 3 kişi yanlarına geldi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, çocukların cep telefonunu gasbederek, kaçmaya başladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine araştırma yapan ekipler, şüphelilerin kaçış istikametinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

TUTUKLANDILAR

Cep telefonunu gasbederek kaçan 3 şüphelinin Y.Ö. (40), O.H. (37) ve M.T. (36) olduğu tespit edilerek, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan Y.Ö., O.H. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.