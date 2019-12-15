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Çocukların telefonunu gasbeden sahte polisler yakalandı

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak parkta oynayan çocukların cep telefonunu gasbeden 3 kişi, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İHA | 15.12.2019 - 10:54..
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S.K.(14), Ö.D. (16), M.K.Ç. (15) ve H.S.(15) isimli gençler Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan parkta oldukları sırada 3 kişi yanlarına geldi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, çocukların cep telefonunu gasbederek, kaçmaya başladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine araştırma yapan ekipler, şüphelilerin kaçış istikametinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Çocukların telefonunu gasbeden sahte polisler yakalandı

TUTUKLANDILAR

Cep telefonunu gasbederek kaçan 3 şüphelinin Y.Ö. (40), O.H. (37) ve M.T. (36) olduğu tespit edilerek, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan Y.Ö., O.H. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocukların telefonunu gasbeden sahte polisler yakalandı

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