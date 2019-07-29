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Çocukların traktör römorkunda havuz keyfi

Tokat'ın Taşlıçiftlik köyünde sıcaktan bunalan çocuklar, traktör römorkunda serinlemenin tadını çıkardı.

AA | 29.07.2019 - 17:35..
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Yaz sıcakları Anadolu'da da etkisini gösteriyor. Sıcaktan bunalanlar, kendilerini serin sulara atıyor. Merkeze bağlı Taşlıçiftlik köyünde, sıcaktan bunalan çocuklar ailelerinin de desteği ile traktör römorkunu küçük bir havuza çevirdiler.

Çocukların traktör römorkunda havuz keyfi

RÖMORK HAVUZ OLDU

Önce naylon brandayla kaplanan ardından da içine su doldurulan römorka giren çocuklar, sıcak havada yüzmenin tadını çıkardı.

Küçük de olsa havuz keyfi yaşayan çocuklar, yüzerken havuz gözlüğü ve şnorkel takmayı da ihmal etmediler. Çocukların keyifli anları ise aileleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çocukların traktör römorkunda havuz keyfi VİDEO

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