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Çocukların tüfekle oyunu kanla bitti

Antalya’da bir arkadaşının evine ziyarete giden 16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşının kardeşinin kaza ile dokunduğu havalı tüfekten çıkan kurşun çenesinden girerek, şah damarının yanından çıktı.

İHA | 14.06.2019 - 09:49..
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Aksu ilçesinde yaşayan P.A önceki gün kız arkadaşının yanına gitmek üzere evden ayrıldı. Kız arkadaşının evine giden genç kız, arkadaşı ile oturduğu sırada kız arkadaşının erkek kardeşi M.'nin elinde bulunan havalı tüfeğin tetiğine yanlışlıkla dokundu.

Tüfekten çıkan kurşun genç kızın çenesinden girerek, şah damarının hemen yanından dışarı çıktı.

Çocukların tüfekle oyunu kanla bitti

"BİZ ŞİKAYETÇİ OLMADIK"

Olay sonrası Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, hemen tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu olan kızın babası, “Verilmiş sadakamız varmış. Kızımın arkadaşı yanlışlıkla tetiğe dokunuyor. Çenesinden giren kurşun, şah damarının hemen yanından çıkıyor. Allah korusun şah damarını yırtabilirdi. Ailelere burada çok önemli görevler düşüyor. Bu tür silahları çocuklarımıza verirken daha dikkatli olalım. Onları kontrol edelim. Biz şikayetçi olmadık. Kaza ile olan bir olay. Allah kimseye yaşatmasın” dedi.

Çocukların tüfekle oyunu kanla bitti

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