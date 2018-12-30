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Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan her pazar 17.00'de TRT 1'de

Kısa sürede çocukların rol modeli haline gelen Tozkoparan, bu hafta heyecan dolu bölümüyle sizlerle.

Özel Haber | 30.12.2018 - 14:59..
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TRT 1’de tüm çocukların ve onlarla birlikte ailelerin de severek izlediği Tozkoparan dizisi, bu hafta yine heyecan dolu 8. bölümüyle ekranlara geliyor.

VEYA IMP'nin yapımını üstlendiği çocuk dizisi Tozkoparan'ın, yeni bölümü 17.00'de ekranda sevenleriyle buluşacak.

MİNİK KAHRAMANLARIN VİDEO HAZIRLIĞI

Bu hafta yayınlanacak bölümde, Mavi Ay ve Karayel takımları okçulukla ilgili birer video hazırlamakla meşgul olacak. Minik kahramanlarımızın videoyu hazırlamak için gösterdiği çaba güzel olaylara sahne oluyor.

Tozkoparan 8. Bölüm Fragmanı VİDEO

Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan her pazar 17.00'de TRT 1'de

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE FAYDALI DİZİ

Tozkoparan, gelişim çağındaki çocukların, gençlerin ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayarak, kişilik özelliklerini olumlu yönde etkilemeyi hedefliyor. Bunu yaparken de benzersiz bir hikaye unsuru olarak, olay örgüsünü okçuluk sporu etrafında topluyor.

Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan her pazar 17.00'de TRT 1'de

Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan her pazar 17.00'de TRT 1'de

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