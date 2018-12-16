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Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan

Bugün saat 17:15'te TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Tozkoparan'da Karayel ve Maviyel takımlarının çekişmesini izleyeceğiz.

Özel Haber | 16.12.2018 - 11:43..
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Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan

Her pazar TRT 1 seyircisinin beğenisine sunulan Tozkoparan, çocukların gönlünde yer kazanmaya devam ediyor.

Sıradan bir dizi deyip geçmeyin. VEYA IMP'nin yapımını üstlendiği diziden; çocukların ve ailelerin öğreneceği çok şey var. Çekimlerin arkasında kocaman bir ekip, tüm detayları düşünerek büyük bir hassasiyetle çalışıyor.

Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan

BU HAFTAKİ BÖLÜMDE ANLATILANLAR

Kahramanımız Mavi Ay takımından Mete, bu bölümde bir meydan okumayla karşı karşıya kalıyor. Karayel takımından Sinan, Mete ile yarışmak istediğini söylüyor. Takımlar arasındaki tatlı rekabete hep birlikte tanıklık edeceğiz.

Tozkoparan 6. bölüm fragmanı VİDEO

DİZİNİN HİKAYESİ

Sağlam ailesinin en küçük bireyi olan Mete, on yaşlarında, akıllı, zeki, hayalperest ve okçuluğa oldukça meraklı fakat içine kapanık bir çocuktur. Okçuluğa merakı olmasına rağmen akciğer hastalığı nedeniyle bu sporu yalnızca hayallerinde yaşamak zorunda kalmıştır. Mete’nin hastalığının gittikçe kötüleşmesiyle birlikte Sağlam ailesi küçük bir kasabaya yerleşir.

Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan

Mete’nin yeni okulunda hayallerini süsleyen okçuluğun eğitimi verilmektedir. Mavi Ay ve Kara Yel adlı iki takımın birbiriyle yarıştığını öğrenen Mete bu takımlardan birine dahil olur. Ormanda insanlardan uzak yaşayan, otoriter, sert bakışlı, saçı sakalına karışmış ve bu yüzden çocukların Yabani adını verdikleri, eski bir kemankeş olan Salih’le tanışmasıyla da zamanla içine kapanık ruh halinden sıyrılan Mete kendi karakterini ortaya çıkarmaya başlar.

Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan

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