Çocuklarına bakabilmek için simit satıyor

Başındaki borçlar yüzünden kaçıp giden kocasının ardından, hiçbir birikimi olmayan Çelik, tezgahta simit satarak hayata tutunmaya çalışıyor.

PES ETMEDİ, TEZGAHIN BAŞINA GEÇTİ

Diyarbakırlı 38 yaşındaki Necla Çelik, 23 yaşında dünya evine girdi. Bu süre zarfında 4 çocuğu olan Çelik’in eşi, beş ay önce evi terk etti. Bir anda 4 çocuğu ile birlikte tek başına kalan Çelik, çalışmaya karar verdi. Daha önce tecrübesi olmadığı için iş kapıları yüzüne kapanan Çelik, pes etmeyerek eşinden kalan tezgahın başına geçti. Küçük tezgahta simit satmaya başlayan Çelik, evinin geçimini buradan kazandığı gelirle yapmaya başladı. Çocuklarının okul masraflarını yetiştirmeye çalışan Çelik, yetkililerden yardım bekliyor.

EŞİ KAÇTI, EVİN YÜKÜNÜ SIRTINA ALDI

Yaşadıkları ile ilgili konuşan Çelik, daha önce eşinin tezgaha baktığını, terk etmesi sonrası tezgaha kendisinin geçtiğini söyledi. Çelik, “Yaklaşık 5 aydır simit satıyorum. Beş aydır tek başıma ayakta durmaya çalışıyorum. Eşim borçlardan dolayı kaçtı. Evde gerçekten ekmek yoktu, oğluma bir süt alamıyordum. Tezgah onundu, geldim dedim ben yapacağım. O karda kışta geldim, çok şükür ki geldim çocuklarıma bakabiliyorum ama yetkililerden yardım istiyorum. Tek başıma yapamıyorum ben, 4 tane evladım var 3 tanesi okuyor mecbur kalınca yapıyoruz işte. Yetiştiremiyorum, okulları var, evim kira ayda 400 lira kira veriyorum. Onların gideridir, okullarıdır yetiştiremiyorum yetkililerden destek bekliyorum” dedi.





