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Çocuklarına içki içiren anne ve baba serbest bırakıldı

Boşandığı eşinin hem kendisinden olan kızına hem de ikinci evliliğinden olan iki çocuğuna içki içiren anne için tutuklama kararı çıkmadı.

İHA | 05.09.2019 - 21:11..
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Bursa’da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.’den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.’ye verildi. Y.Ç., 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi.

KIZININ CEP TELEFONUNDA GÖRDÜ

Y.Ç. ile A.Ç.’nin bu evlilikten bir erkek çocukları daha dünyaya geldi. Serkan D., 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti. Ancak gördükleri karşısında hayrete düştü.

SAVCILIĞA GİTTİ

Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.’den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta alarak eski eşi ve kocası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çocuklarına içki içiren anne ve baba serbest bırakıldı

Olayın ardından savcılık talimatıyla anne Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., polis tarafından Uşak’ta oturdukları evde gözaltına alındı. Çift, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tarafından serbest bırakıldı.

Çocuklara içki içirilen görüntüleri ortaya çıkartan baba konuştu VİDEO


Çocuklarına içki içiren anne ve baba VİDEO


Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltına haberi

Çocuklarına içki içiren anne ve baba serbest bırakıldı

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