Yaşardoğu Mahallesi'nde eve alkollü gelen 42 yaşındaki Metin Ç., çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren 43 yaşındaki eşi Necla Ç. ile tartışmaya başladı.
YAKALANDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Ç., eşini 3 yerinden bıçaklayıp evden kaçtı.
Ağır yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince Kışla Mahallesi'nde yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.
Çocuklarına şiddet uygulayan baba karısını da bıçakladı VİDEO