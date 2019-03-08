Çocuklarına şiddet uygulayan baba karısını da bıçakladı

1 Belçika mahkemesi PKK'lıları yargılamadı Ülkede terör yanlısı 30'dan fazla kişi ve kurum için, "Yetkimiz yok." denilerek davalar düşürüldü.

2 Vicdan Hareketi kadınlar için Sultanahmet'te buluştu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Suriyeli tutsak kadın ve çocukların özgürlüğü için on bini aşkın “vicdanlı yürek” Sultanahmet Meydanı’nda bir araya geldi.

3 Pakistan sınırında, Hint savaş uçağı düştü Rutin devriye faaliyeti yapan uçağın düşüşe geçmesiyle kendisini fırlatan pilot kurtuldu.

4 Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan PFDK'lık Türkiye Futbol Federasyonu, Malatyaspor-Başakişehir maçında kavga eden hakemler Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan'ı PFDK'ya sevk etti.

5 Canan Karatay Fatih Altaylı'ya cevap verdi Geçtiğimiz günlerde 'Canan Karatay diyeti yüzünden ölüyordum' diyen Fatih Altaylı'ya Karatay, 'Bana iftira atma' diye cevap verdi.

6 Öğrencinin okuduğunu anlama becerisi ölçülecek 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama düzeyini belirleyen sorular sorulacak.