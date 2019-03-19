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Çocuklarını öldüren babaya akıl sağlığı yerinde raporu

Üsküdar'da iki oğlunun ölümüne, birinin yaralanmasına sebep olan babanın akıl sağlığı yerinde çıktı.

İHA | 19.03.2019 - 16:29..
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Üsküdar’da çocukları Ahmet ve Onur Güleryüz’ü öldüren Orçun Güleryüz’ü ise yaralayan baba Aslan Güleryüz’ün, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporun dosyaya gönderildiğini tutanağa geçirdi.

Çocuklarını öldüren babaya akıl sağlığı yerinde raporu

"SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE"

Raporda, Aslan Güleryüz’ün yapılan cezai sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilmediği belirtildi. Aslan Güleryüz’ün ‘altsoydan akrabayı kasten öldürme’ ve ‘altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

Çocuklarını öldüren babaya akıl sağlığı yerinde raporu

"BANA BUNLARI YAPTIRAN KARDEŞİM"

Söz alan sanık Aslan Güleryüz, “Raporda aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Bana bunları yaptıran kardeşim Mustafa Güleryüz’dür. Onun araştırılmasını ve dinlenmesini istiyorum” diyerek pişman olduğunu söyledi.

Çocuklarını öldüren babaya akıl sağlığı yerinde raporu

20 YIL HAPİS İSTEMİ

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, sanık Aslan Güleryüz’ün çocukları Ahmet ve Onur Güleryüz’e yönelik eylemlerinden dolayı “altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Oğlu Orçun Güleryüz’e yönelik eyleminden dolayı ise “altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

 

 

 

 

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