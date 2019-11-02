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Çocuklarını servise ulaştırmak için her gün dağları aşıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu (55), 2 çocuğunu her gün servis aracına ulaştırmak için dağları aşıp, akarsuları geçiyor.

DHA | 02.11.2019 - 15:35..
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Sırtına aldığı çocuklarıyla dağları aşıp, çaylardan geçen Okuyucu, okul çıkışı da aynı yoldan geri dönüyor. Okuyucu'nun tek isteği servisin mezraya ulaşabilmesi için Peri Çayı üzerine köprü kurulması.

KÖYDEKİ OKUL KAPANDI

Kaynarpınar Köyü'ne bağlı 20 nüfuslu, 7 haneli Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu, köydeki okulun 3 yıl önce öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanmasının ardından oğlu Serhat (12) ile kızı Ruken'i (10), 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yedisu ilçesindeki okullara kaydettirdi.

Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor -2

SERVİS KÖYE GELEMİYOR

Mezraya ulaşımın sağlandığı köprünün yolu uzatması ve bu yolun heyelan ve çamur nedeniyle sık sık kapanması nedeniyle servis aracı köye gelemiyor. Okuyucu, 6'ncı sınıf öğrencisi oğlu Serhat ile 3'üncü sınıf öğrencisi olan kızı Ruken'i her gün 4 kilometre yol gidip, yolda belirli bir noktada bekleyen servis aracına ulaştırıyor.Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor -3

SIRTINDA KARŞIYA GEÇİRİYOR

Dönüşte de yine aynı noktaya giden Kemal Okuyucu, çocuklarını alıp yeniden evine dönüyor. Okuyucu, güzergah üzerinde bulunan Peri Çayı'na geldiklerinde çocuklarını tek tek sırtına alıp, karşıya geçiriyor.Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor -7

''ÖLÜMDEN DÖNDÜK''

Yol güzergahındaki Peri Çayı'nı çocuklarını sırtına alarak geçtiğini anlatan Okuyucu, yıllardır sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Okuyucu, "Muhtarımız defalarca çay üzerine köprü yapılması için çaba sarf etti ama maalesef herhangi bir sonuç alamadı. Köprü yapılırsa, biz bu sıkıntıları yaşamayız. Kış aylarında daha büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kızımla birlikte kaç kere ölüm tehlikesi yaşadık. Geçen yıl ikimiz sudan karşıya geçerken düştük. Su bizi 30 metre sürükledi. Tam umudumu kestim, boğuluyoruz dediğimde köylüler yardımımıza koşarak bizi sudan çıkardı.'' ifadelerini kullandı.

Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor -6

KÖPRÜYE GİDEN YOL HEYELAN NEDENİYLE KAPALI OLUYOR

Mezraya ulaşımın sağlandığı araç köprüsünün 8 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade eden Kaynarpınar Köyü Muhtarı Özbek Abaylı ise, "Eski bir araç köprüsü var. Bu köprüyle yol 8 kilometre uzuyor. O yol genelde heyelan ve çamurdan dolayı kapalı oluyor. Mezramızın sakinleri ise yolu kısaltarak tehlikeli bölgelerden yolculuk yapıyor. Daha önceleri birkaç kez yetkililere durumu anlattım, fakat bir çözüm bulunamadı" diye konuştu.

Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor -1


Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor -4

Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor -5

Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor -8

Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor -9

Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor -10

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