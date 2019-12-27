Çocuklarını sırtlarında ana yola kadar taşıyor

Adana'da aşırı yağmurun en çok vurduğu Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Mahallesi 286 Sokak'ta ikamet eden Yalçın ve Kezban Yılmaz çifti, 10 yıldır evlerinin önündeki sokağa yol yaptırmaya çalışıyor ancak bir türlü başarılı olamıyor.

Yol yapılıp asfalt dökülmeyince de yağmurlu günler onlar için işkenceye dönüşüyor.

TEK İSTEKLERİ YOLUN YAPILMASI

Yılmaz ailesi de okula giden çocuklarını sırtında taşıyarak, ana yola kadar bu şekilde götürüyor. Ayakları çamur içinde kalan aile, tek isteklerinin yolun yapılması olduğunu söylüyor.