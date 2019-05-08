Çocuklarının elindeki tüfekten çıkan saçma babayı öldürdü

Gazianteh Çapalı Mahallesi'nde ailesi ile bir çiftlik evinini bekçiliğini yapan 54 yaşındaki Hüseyin Kankılıç'a, çocukların oynarken tetiğine dokunduğu havalı tüfekten çıkan saçma isabet etti.

GÖĞSÜNDEN YARALANDI UMURSAMADI

Göğüs kısmından yaralanan Kankılıç, iddiaya göre yarayı önemsemeyip, doktora gitmedi. Bir süre sonra fenalaşarak yere yığılan Kankılıç'ı gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kankılıç'ın öldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kankılıç'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.