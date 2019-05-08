taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1884
Euro
6.935
Altın
1287.77
Borsa
90067.39
Gram Altın
256.541

Çocuklarının elindeki tüfekten çıkan saçma babayı öldürdü

Gaziantep’te çiftlik bekçiliği yapan bir kişi, çocukların oynarken tetiğine dokunduğu havalı tüfekten çıkan saçmanın vücuduna isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA | 08.05.2019 - 15:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gazianteh Çapalı Mahallesi'nde ailesi ile bir çiftlik evinini bekçiliğini yapan 54 yaşındaki Hüseyin Kankılıç'a, çocukların oynarken tetiğine dokunduğu havalı tüfekten çıkan saçma isabet etti.

GÖĞSÜNDEN YARALANDI UMURSAMADI

Göğüs kısmından yaralanan Kankılıç, iddiaya göre yarayı önemsemeyip, doktora gitmedi. Bir süre sonra fenalaşarak yere yığılan Kankılıç'ı gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kankılıç'ın öldüğünü belirledi.

Çocuklarının elindeki tüfekten çıkan saçma babayı öldürdü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kankılıç'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Çocuklarının elindeki tüfekten çıkan saçma babayı öldürdü

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi

Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi

514
Kenyalılardan yerel otomobil

Kenyalılardan yerel otomobil

443
Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

388
Ankara Büyükşehir Belediyesi canlı yayında ihale yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi canlı yayında ihale yapıyor

312
Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

305
CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

166
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Sana çoktan kapak oldu

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Sana çoktan kapak oldu

439
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir