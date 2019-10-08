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Çocuklarının gözü önünde dayak atıp, serbest kaldılar

Bolu'da 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan adama, yol vermeyen aracın sürücüsüne para cezası verildi.

DHA | 08.10.2019 - 15:22..
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Bolu Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi üzerinde 3 çocuğuyla birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan N.U.'ya, gelen araç yol vermedi.

Sonrasında N.U. ve araçtakiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

ÇOCUKLARI YANINDAYDI

Çocuklarının gözü önünde darbedilen N.U.'yu otomobil sürücüsü, "Bak sana söylüyorum. Sen önce benim kim olduğumu öğren." diyerek, tehdit etti. Sonrasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredekilerin ayırdığı ve çocukların büyük korku yaşadığı kavganın ardından N..U., polise şikayete gitti.

3 çocuğunun gözü önünde darp edildi VİDEO

ŞÜPHELİLER AYNI GÜN YAKALANDI

Saniye saniye kameralar tarafından kaydedilen darp olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, aynı gün polis tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çocuklarının gözü önünde dayak atıp, serbest kaldılar

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şüpheliler hakkında 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından soruşturma sürerken, Bolu Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Ekim günü saat 13.10 sıralarında Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana gelen 'kasten yaralama-tehdit-hakaret' olayı ile ilgili olarak, bahse konu cadde üzerinde ailesi ile birlikte yaya olarak yolun karşısına geçen N.U. isimli şahıs, seyir halinde ilerleyen beyaz renkli araçtan yol istediğini, araç sürücüsünün kendisine laf attığını ve devamında tartışma çıktığını, aracın içerinde bulunan 2 şahsın kendisini darbettiğini, tehdit ve hakarette bulunduklarını 155 hattını arayarak görevlilerimize beyan etmiş, olayla ilgili şahsın polis merkezinde müracaatı alınmış, olaya karışan şahıslar olay günü polis merkezinde 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla ikmalen işlem yapılarak, serbest bırakılmıştır."

Çocuklarının gözü önünde dayak atıp, serbest kaldılar

218 TL CEZA KESİLDİ

Araç sürücüsüne 218 TL para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Olayla ilgili adli tahkikat devam etmekte olup, araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun 'araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek' maddesi ile 'taşıtyolu üzerinde, geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek' maddelerinden toplam 218 TL trafik cezası uygulanmıştır." denildi.

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