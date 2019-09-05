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Çocuklarla cinsel ilişki isteyen sapık tutuklandı

Samsun'da sosyal medya üzerinden açtığı sahte hesaplar üzerinden müstehcen videolar paylaşıp, çocuklarla cinsel ilişki yaşamak istediği tespit edilen sapık çay ocağında yakayı ele verdi.

DHA | 05.09.2019 - 17:23..
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden sahte hesaplar açarak çocuk ve kendisine ait müshethcen videolar paylaşan ve çocuklarla cinsel ilişki yaşamak istediğini söyleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ÇAY OCAĞINDA YAKALANDI

Yapılan inceleme ve araştırmada, şüphelinin 57 yaşındaki Erol Ö. olduğunu belirlendi. İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bir çay ocağında çalıştığı tespit edilen Erol Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çocuklarla cinsel ilişki isteyen sapık tutuklandı

TUTUKLANDI

Şüphelinin bilgisayar ve cep telefonunda yapılan incelemede sahte hesapların kendisine ait olduğu saptandı. Erol Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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