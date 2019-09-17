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Çocuklu ailelerin izlemesi gereken kaza videosu

Bursa İnegöl'de annesiyle karşıdan karşıya geçerken yola fırlayan 8 yaşındaki kız çocuğuna, araba çarptı.

İHA | 17.09.2019 - 09:51..
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Çocuklu ailelerin izlemesi gereken kaza videosu

Özellikle çocuklarla yolda karşıdan karşıya geçerken, daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Görüntüler de bu tezi doğrular nitelikte.

ANNESİNİN ELİNİ BIRAKIP YOLA FIRLADI

İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Ali K. idaresindeki 16 KKJ 16 plakalı otomobil, yaya yolunda karşıdan karşıya geçerken annesinin elini bırakarak aniden yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Yazbahar Z.'ye çarptı.

Çocuklu ailelerin izlemesi gereken kaza videosu ViDEO

Çocuklu ailelerin izlemesi gereken kaza videosu


HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kız çocuğu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Çocuklu ailelerin izlemesi gereken kaza videosu


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