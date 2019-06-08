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Çocukluk arkadaşını öldüren zanlı: Cinayet mi işledik

Adana'da alkol alırken kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü çocukluk arkadaşını, bıçakladıktan sonra otomobiliyle hastaneye getiren ancak ölümüne engel olamayan zanlı tutuklandı.

İHA | 08.06.2019 - 09:22..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Samet Y. ile İbrahim Kul (27), gece yarısı alkol almaya başladı. Ancak bir süre sonra çocukluk arkadaşı olan iki gençten iddiaya göre İbrahim Kul'un, Samet Y.'ye küfür etmesi sonucu arkadaşlar arasında tartışma çıktı.

PİŞMAN OLUP, HASTANEYE TAŞIDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce İbrahim Kul, Samet Y. tarafından bıçaklandı. Arkadaşını kanlar içinde görünce pişman olan Samet Y., kendi aracıyla Seyhan Devlet Hastanesi'ne getirdi. İbrahim Kul, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet Y. ise gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi İZLE

"NE CİNAYETİ?"

Arkadaşını kendisine küfür ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenilen zanlı, ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Bir basın mensubunun "Neden cinayet işledin?" sorusuna arkadaşının öldüğünü bilmediği için "Ne cinayeti?" diye tepki cevap veren zanlı, "Çekmeyin ne çekiyorsunuz, bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz; sanki cinayet mi işledik?" diye konuştu.

Çocukluk arkadaşını öldüren zanlı: Cinayet mi işledik

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen zanlı, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İbrahim Kul'un cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi.

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