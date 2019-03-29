Çocukluk arkadaşını öldüren zanlı: Hep kazık attı

26 Mart sabahı İstanbul Kartal sahilindeki kayalıklarda bir ceset bulan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Cesedin 23 yaşındaki Tolga Aksünger'e ait olduğu belirlendi. Ceset üzerinde inceleme yapan polis, cesedin kafa tasında mermi giriş çıkışı olduğunu gördü.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ CİNAYETE ŞAHİT OLDU

Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği, katilin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir otomobilden şüphelendi. Otomobilin Balıkesir'den 23 yaşındaki Birdal Ş. tarafından kiralandığı tespit edildi. Soruşturma sürerken Balıkesir'de yaşayan üniversite öğrencileri S.A. ile S.İ. de karakola başvurarak Kartal'da şahit oldukları cinayeti polise itiraf etti.

Cinayet zanlısı Birdal Ş., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Zanlı ile birlikte cinayet silahı da ele geçirildi.

BİR GÜN ÖNCEDEN GELİP, PLAN YAPTI

Zanlının 25 Mart günü araç kiralayarak arkadaşları S.A. ve S.İ. ile birlikte İstanbul'a geldiği, burada başka bir arkadaşının evinde kaldığı ve ertesi gün Tolga Aksünger ile buluştuğu öğrenildi. Burada yaşanan tartışma sonrası Birdal Ş.'nin yanında getirdiği silahla Aksünger'i başından vurduğu, ardından cesedini de Kartal'daki kayalıklara bıraktığı belirtildi.

"HEP KAZIK ATTI, ÖLDÜRDÜM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Birdal Ş., S.A. ve S.İ.'yi gözaltına alarak İstanbul emniyetine getirdi. Birdal Ş.'nin ilk ifadesinde, "Bugüne kadar hep kazık attı, Dolandırdığı için öldürdüm.” dediği öğrenildi.

Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.