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Çocukluk hayalini 3 bin liraya mal etti

Bursa'da bir çaycı, çocukluk hayali olan aracı 20 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü.

İHA | 01.07.2019 - 09:46..
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Bir kamu kurumunda çaycı olarak iş hayatına devam eden Adnan Candan, çocukken köyünde kendi yapıp bindiği tahtadan aracın motorla çalışanını yapmayı hayal ediyordu.

5 AY SÜRDÜ

Çocukluk hayali olan aracı 20 yıl sonra yapmaya karar veren Candan, işten arta kalan zamanlarında 5 aylık bir çalışmanın sonunda hayali olan aracı yapmayı başardı. Motosiklet motoru takıp şasisini kendi imal ettiği aracına test eden Adnan Candan, arabasının ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bu aracı köyünde arazide kullanmak için yaptığını belirtirken Candan, ilerki aşamada bunu geliştirip daha donanımlısını yapmayı hedefliyor.

Çocukluk hayalini 3 bin liraya mal etti

"90 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR"

20 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Adnan Candan, "Bundan 20 yıl önce köyümüzde arkadaşlarla kendi yaptığımız tahta arabalara binerdik. Ben o zamanlar bu tahta araçların motorlusunu yapmayı hedeflerdim. Bu hayalim içimde hiç sönmedi. 20 yıl sonra bu aracı yapmaya karar verdim. İkinci el bir motosiklet motoru alıp işe başladım. Aracın şasisini kendim yaptım. Diğer aksamlarını da alıp aracı tasarlayıp imal ettim. Bu araç 90 kilometre hıza ulaşıyor. Bu aracı köye götürüp orada bineceğim. Bana 3 bin liraya mal oldu" dedi.

Çocukluk hayalini 3 bin liraya mal etti

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