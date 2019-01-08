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Coğrafi işaret nedir

Coğrafi işaret; bir yöre, ülke veya alan ile özdeşleşen ürünlerdir.

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Coğrafi işaret; bir ülkenin veya yörenin doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ile sanayi ürünlerini üne kavuşturması olarak da bilinir.

İKİYE AYRILIR

Coğrafi işaretler; geleneksel bilginin şekillendiği, paketlendiği ve satıldığı boyuttadır. Bunlar; menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılır.

Coğrafi işaret nedir

MENŞE VE MAHREÇ ÜRÜNLER

Menşe ürünler; ait olduğu coğrafi bölgenin dışında üretilemezler.

Örneğin; Eskişehir Lületaşı, Erzincan Tulum Peyniri vb.

Mahreç işareti ise; ürünün en az bir işleminin sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda olmasını verilen isimdir.

Örneğin; Adana Kebabı, Çorum Leblebisi bunlardan birkaçıdır.

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