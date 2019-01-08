Coğrafi işaret nedir

Coğrafi işaret; bir ülkenin veya yörenin doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ile sanayi ürünlerini üne kavuşturması olarak da bilinir.
İKİYE AYRILIR
Coğrafi işaretler; geleneksel bilginin şekillendiği, paketlendiği ve satıldığı boyuttadır. Bunlar; menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılır.
MENŞE VE MAHREÇ ÜRÜNLER
Menşe ürünler; ait olduğu coğrafi bölgenin dışında üretilemezler.
Örneğin; Eskişehir Lületaşı, Erzincan Tulum Peyniri vb.
Mahreç işareti ise; ürünün en az bir işleminin sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda olmasını verilen isimdir.
Örneğin; Adana Kebabı, Çorum Leblebisi bunlardan birkaçıdır.