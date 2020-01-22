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Çok gezdikten sonra filozof olduğunu söyleyen Erzurumlu

Erzurum'da yaşayan Sıddık Kurt, Türkiye'yi gezdikten ve yüzlerce kitap okuduktan sonra kendini filozof olarak görüyor.

İHA | 22.01.2020 - 09:27..
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Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Gürcükapı semtinde yaşayan 62 yaşındaki Sıddık Kurt, yıllardır Türkiye’nin bütün şehirlerini gezdiği sırada aldığı sıra dışı eşyaları evinde biriktiriyor. Yaptığı üç boyutlu resimleri satarak Türkiye’yi gezen Kurt, elinde onlarca koleksiyon barındırıyor. 41 ülkenin ise eski paralarını biriktiren gezgin, gezdiği şehirlerdeki farklı ilçe isimlerini bir bir not alarak evinin duvarlarına asıyor.

25 yıldır biriktirdiği gazete kupürlerindeki önemli olayları saklayan 'Filozof' lakaplı Kurt, şehirlerde gördüğü sıra dışı olayları ise fotoğraflayarak evinin salonunda bulunan duvara asıyor. Türkiye’de gitmedik şehir bırakmayan Kurt, yaptığı üç boyutlu resimlerin siparişlerine ise yetişemiyor.

İlkokulu tamamladıktan sonra ortaokul ve liseyi dışarıdan bitiren Sıddık Kurt, okuduğu yüzlerce kitap ve çalışmalarından dolayı kendisini filozof olarak görüyor. Kurt, ayrıca kendisinin Türkiye’deki en seçkin 20 filozoftan birisi olduğunu da iddia ediyor.

Çok gezdikten sonra filozof olduğunu söyleyen Erzurumlu


"TÜRKİYE'DEKİ EN DEĞERLİ FİLOZOFLARDAN BİRİSİYİM"

Sıra dışı çalışmalarından dolayı kendisini Türkiye’nin değerli filozoflarından birisi olarak gördüğünü ifade eden Sıddık Kurt, “Kendimi Erzurum’un filozofu ve Türkiye’deki 20 düşünür arasındaki değerli filozoflardan birisi olarak görüyorum. Bana ‘Sağır Ama’ lakabı taktılar. Sıra dışı çalışmalar yapıyorum. İlkokulu zor bitirdim ama ortaokul ve liseyi dışarıdan okudum. Bu farklı çalışmalarımı hem kendi istikbalim için hem de sıra dışılık olsun diye yapıyorum. 25 yıldır Türkiye’yi geziyorum. İlk olarak İstanbul’dan başladım ve sonra Anadolu’yu gezdim. Üç boyutlu resimle uğraşıyorum. Sipariş alıp onları müşterilerime gönderiyorum. Türkiye’yi gezdiğimde farklı ve ilginç olan güzellikleri gördükçe bunları hem fotoğraflıyorum hem de çalışmalarım için not alıyorum.” dedi.

Çok gezdikten sonra filozof olduğunu söyleyen Erzurumlu

"CEBİMDE KİTAP OLMADAN GEZEMİYORUM"

Okumayı çok sevdiğini belirten Kurt, “Ben yoğun olarak ders çalışıyorum, kitaplar okuyorum. Bu çalışmalarımı gören bazıları bana ‘Profesör’ bazıları ‘Sağır Ama’ dediler. Anladım ki ben cebimde kitap olmadan gezemiyorum. Kitap okumayı ve yazmayı çok seviyorum ama okumayı ve öğrenmeyi daha çok seviyorum. İnsanlara ne yapabilirim diye mutlaka cebimde bir şeyler taşıyorum. Belki büyüklerimize bir şey anlatamıyorum ama çocuklara anlatıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kurt’un en büyük hayali ise evinde bulunan eşyaları bir tırın içerisine yerleştirip, gezdiği şehirlerde sergilemek.

Çok gezdikten sonra filozof olduğunu söyleyen Erzurumlu

Çok gezdikten sonra filozof olduğunu söyleyen Erzurumlu


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