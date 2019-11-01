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Çok satan kitaplar - 01 Kasım 2019

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 01.11.2019 - 10:01..
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çok satanlar

"Kalbimin Can Mayası" bu hafta da ilk sırada. Onu takip eden isimler ise, "Aşkımız Eski Bir Roman" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır"...

haftanın çok satan kitapları

KALBİMİN CAN MAYASI

Üç kız kardeş Türkân, Dönüş ve Derya’nın hikâyesi, Ayvalık’ta kaldığı yerden, bağımsız kurgusu ve tanıdık karakterleriyle devam ediyor.

Kalbimin Can Mayası

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 440

Kitabı satın almak için tıkayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN

Cinayetleri çözmek için sadece aklından ve deneyimlerinden değil, yaralı yüreğinden de güç alan Başkomser Nevzat, belki de en çok bu yüzden ayrılıyor benzerlerinden, belki de en çok bu yüzden seviliyor, okunuyor ve hatırlanıyor. Aşkımız Eski Bir Roman, onun bu zorlu serüveninde yepyeni bir halka...

Aşkımız Eski Bir Roman

Ahmet Ümit

Yapı Kredi Yay.

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

KENDİNE HOŞ GELDİN

Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen onca insan vardı.  Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar haksızlık yapmadın mı?

Kendine Hoş Geldin

Miraç Çağrı Aktaş

Olimpos Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...

Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Bircan Yıldırım Destek Yay.

S.:256

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın yeni çıkan kitapları

HAYIR DİYEBİLME SANATI

... Çünkü “özgürlük” sandığınız gibi “sınırsız” olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...

Hayır Diyebilme Sanatı

Müthiş Psikoloji

Destek Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Haftanın çok satan kitapları

GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ

Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?

Gör Beni - İki Devrin Hikayesi

Akilah Azra Kohen

Everest Yay.

S.: 592

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

BAŞKA BİR ŞEY

Aslında her şey bir rüyayla başladı. Sahi rüyalara inanır mısınız? Ben inanmazdım. Ta ki aynı rüyayı birkaç kez görene kadar... Uyandığınız an ya da günün herhangi bir anında ne yaparsanız yapın rüyanızın tamamını hatırlayamayacaksınız. Her seferinde en fazla yarısı ya da küçük bir bölümü tamamlanmış bir hikâyeye bakar gibi bakacaksınız rüyalarınıza...

Başka Bir Şey

Ahmet Batman

Destek Yay.

S.:  184

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

BİR DEVLET OPERASYONU:: 19 MAYIS

Murat Bardakçı bu kitabında Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a gidişinin gözden kaçmış bazı ayrıntılarını bir kısmı şimdiye kadar yayınlanmamış belgelerin ışığı altında ortaya koyarken, Cumhuriyet’e uzanan millî kurtuluş hareketinin ilk adımını teşkil eden bu yolculuğun Harbiye Nezâreti’nden Dahiliye ve Bahriye Nezâretleri’ne, zamanın Genelkurmayı’ndan Sadaret’e ve Saray’a kadar devletin en üst düzeyinin dünya savaşı bozgunu sonrasında birşeyler yapabilmek için beraberce hazırladıkları bir devlet operasyonu olduğunu anlatıyor.

Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs

Murat Bardakçı

Turkuvaz Kitap

S.: 398

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

GELİRKEN EKMEK AL

İçimizde bir yerden konuşuyor Şermin Yaşar… Bu coğrafyanın en derin kederlerini en “bizlik” hayat acemilikleriyle harmanlıyor… İncinmişliklerimizi gülünesi aşklarımızla iyileştiriyor. Gerçek edebiyatın “insanın ruhuna” inen bir merdiven olduğunu her öyküsünde hatırlatarak.

Gelirken Ekmek Al

Şermin Yaşar

Doğan Kitap

S.: 196

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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