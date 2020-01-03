taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9702
Euro
6.6634
Altın
1541.37
Borsa
115310.53
Gram Altın
295.732
Bitcoin
43155.47

Çok satan kitaplar - 03 Ocak 2020

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 03.01.2020 - 10:01..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

çok satanlar

Bu hafta da, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Onu takip eden isimler de, "Kendine Hoş Geldin" ve "Mor Bir Fil Gördüm Sanki"...

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

KENDİNE HOŞ GELDİN

Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen onca insan vardı.  Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar haksızlık yapmadın mı?

Kendine Hoş Geldin

Miraç Çağrı Aktaş

Olimpos Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

MOR BİR FİL GÖRDÜM SANKİ

Merhaba arkadaşlar ben Necati yaniii Fil Necati! Bu kitapta neler mi var? Yemek, dürüm, börek, sarma… Yok, gene karıştırdım, bunlar değildi... Eğlence, macera, heyecan ve tabii ki dürüm, lahmacun, börek, sarma ne ararsanız. Yine muhtişim maceralar sizi bekliyor.

Mor Bir Fil Gördüm Sanki! - Kral Şakir 7

Varol Yaşaroğlu

Eksik Parça Yay.,

S.: 208

Kitabı satın almak için  tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

 

HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...

 

Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Bircan Yıldırım

Destek Yay.

S.:256

 

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

GERÇEK MUCİZE KENDİNE İNANMAKTIR

Ne mutlu olmak için ne de hayatını değiştirmek için asla geç kalmış sayılmazsın! Bugünü, tam da bugünü hayatının en iyi günü yapabilmek senin elinde; nefes alıyorsun, yaşıyorsun, dert sıkıntı geldi diye ölmüş sayılmazsın! Başarısızlıktan asla korkma, gelecek sene şu an olduğun yerde kalmış olmaktan KORK! Dünü unut, bitti, geçti, gitti; elinde bugün var, kıymetini bil ve hiçbir şeyi yarına bırakma!

Gerçek Mucize Kendine İnanmaktır

Ethem Emin Nemutlu

Olimpos Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

OFF THE RECORD

 

Yolu Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, 12 Eylül ve 28 Şubat’tan geçen bir gazetecilik serüveni... Siyasetçilerle kurduğu dostluklarla, Anadolu notlarıyla, seçim öngörüleriyle ve kendine has tatlı sert üslubuyla... Türk gazeteciliğinin usta ismi Yavuz Donat, meslekte yarım asrı geride bıraktı. Şimdi bu elli altı yıllık serüveni bir başka gazeteciye, Şebnem Bursalı’ya anlatıyor. “Off The Record” kimi zaman hüzünlendirecek, kimi zaman gülümsetecek. Fakat şu kesin... Okuduğunuz her anıda çok şaşıracaksınız. Çünkü bu anıların hepsi... “Off The Record...”

Off The Record

Yavuz Donat

Turkuvaz Kitap

S.: 360

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

DISNEY ESRARENGİZ KASABA

Günlük 3’ün her sayfası çizgi dizide gördüğünüz türlü gariplikle dolup taşıyor. Üstelik, Dipper ve Mabel’ın canavarlar ve sırlar içeren notları ve yazarın tüm hikayesi bu kitapta. Esrarengiz Kasaba hayranları bu kalın kapaklı, renkli kitabı çok seviyor!

Disney Esrarengiz Kasaba - Günlük 3

Alex Hirsch

Çev.: Derya Dinç

Beta Kids Yay.

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

BİR DEVLET OPERASYONUN: 19 MAYIS

Murat Bardakçı bu kitabında Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a gidişinin gözden kaçmış bazı ayrıntılarını bir kısmı şimdiye kadar yayınlanmamış belgelerin ışığı altında ortaya koyarken, Cumhuriyet’e uzanan millî kurtuluş hareketinin ilk adımını teşkil eden bu yolculuğun Harbiye Nezâreti’nden Dahiliye ve Bahriye Nezâretleri’ne, zamanın Genelkurmayı’ndan Sadaret’e ve Saray’a kadar devletin en üst düzeyinin dünya savaşı bozgunu sonrasında birşeyler yapabilmek için beraberce hazırladıkları bir devlet operasyonu olduğunu anlatıyor.

Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs

Murat Bardakçı

Turkuvaz Kitap

S.: 398

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

 

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

KARA KUTU

Bu bir cinayet romanı değil… Modern tıbbın karanlık yüzü aydınlanıyor… Rockefeller’ın kozmik odasındaki Türkler kim? Tabular yıkılacak… Ezberler bozulacak... Artık yüzleşme vakti…

Kara Kutu - Yüzleşme Vakti

Soner Yalçın

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 584

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

 

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

HER YERDE KAN VAR

 

Ayşe Kulin’den Osmanlı’nın son dönemine çok çarpıcı bir bakış: Her Yerde Kan Var! Her Yerde Kan Var yakın tarihin aslında bugüne ne denli benzediğinin, tarihin sadece tekerrürden değil, tefekkürden de ibaret olduğunun romanı. Dönüp o dönemi bütün canlılığı ve dürüstlüğüyle okumaya dair hakiki bir çağrı, bir vaat!

Her Yerde Kan Var

Ayşe Kulin

Everest Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

 

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

İlginizi Çekebilir
Bizi iyi bir okur olmaya taşıyan kitaplar
Ne kadar iyi bir okursunuz? Sizin iyi okur tanımınız nedir? Mutlaka okunmalı denen listeden kaç kitap okudunuz?
2019’da en çok hangi kitapları okuduk
2020’ye “Merhaba!” derken, koca bir yıl çok satanlar listesinden inmeyenleri, en çok okunan kitapları konuşalım mı? Siz bu yıl iyi bir okur muydunuz?
Yeni çıkanlar - 30 Aralık 2019
Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.
Murat Murathanoğlu ile Salondaki En Kötü Koltuk’u konuştuk
Basketbol maçlarını anlatan güçlü sesinden tanıdığımız TV sunucusu, spor yazarı, basketbol menajeri Murat Murathanoğlu ile “Salondaki En Kötü Koltuk” adını verdiği otobiyografisini konuştuk…
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

284
Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

109
Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

89
Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

62
Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

120
Hamaney'den intikam cümleleri

Hamaney'den intikam cümleleri

154
Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir