Çok satan kitaplar - 07 Şubat 2020

Bu hafta, ilk sırada yeniden "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" var. Onu takip eden isimler de, "Mor Bir Fil Gördüm Sanki" ve "1984"...
BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
İlber Ortaylı
Kronik Kitap
S.: 288
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
MOR BİR FİL GÖRDÜM SANKİ
Merhaba arkadaşlar ben Necati yaniii Fil Necati! Bu kitapta neler mi var? Yemek, dürüm, börek, sarma… Yok, gene karıştırdım, bunlar değildi... Eğlence, macera, heyecan ve tabii ki dürüm, lahmacun, börek, sarma ne ararsanız. Yine muhtişim maceralar sizi bekliyor.
Mor Bir Fil Gördüm Sanki! - Kral Şakir 7
Varol Yaşaroğlu
Eksik Parça Yay.,
S.: 208
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
1984
Distopya olarak nitelendirilen George Orwell’ın bu şahane eseri, geçmişin aslında ne kadar da gelecekten izler taşıdığını ortaya koyuyor. 1948’de kaleme aldığı bu eser ile Orwell, günümüz modern dünyasına bir protesto bırakıyor. Her ne kadar kitabında 1984 yılını tasvir etse de kitabın derinliklerinde bugünden izler de bulabilmeniz mümkün. Bu durumda elbette ki George Orwell’ın ileri görüşlülüğü etkili.
1984
George Orwell
Çev.: Celal Üster
Can Yay.
S.: 352
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
HİÇBİR KARŞILAŞMA TESADÜF DEĞİLDİR
Başlarına ne geleceğini bilmeden uzun bir yola çıkan arayış içindeki genç bir sufi ile aklı karışık genç bir kızın bu yolculuklarında yazgılarından başka güvenecekleri hiç ama hiçbir şeyleri yoktur. Yedi gün boyunca yanlarında para, yiyecek, kıyafet ve en önemlisi de hiçbir planları olmadan şehir şehir dolaştıktan sonra başladıkları yere geri döndüklerinde onlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Sadece yedi günde bile değişebilir miydi insan? Yeniden yazılabilir miydi kader?
Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir
Hakan Mengüç
Destek Yay.
S.: 216
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
ŞEKER PORTAKALI
Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.
Şeker Portakalı
Jose Mauro de Vasconcelos
Çev.: Emrah İmre
Can Yay.
S.: 182
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
KÖRLÜK
Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.
Körlük
Jose Saramago
Çev.: Işık Ergüden
Kırmızı Kedi Yay.
S.: 336
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
BİLİNMEYEN BİR KADININ MEKTUBU
Zweig okurunu, bir kez daha, insan psikolojisinde eşine pek rastlanmayan bir yolculuğa davet ediyor. Bu yeni yolculuğun sonunda "mutlak aşk" kavramının şimdiye kadar bilinmeyen kıyılarına varmayı amaçlamış olması da bir ihtimal!
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
Stefan Zweig
Çev.: Ahmet Cemal
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 68
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
SİMYACI
Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun, yayınlandığı 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan, eleştirmenler tarafından bir `fenomen' olarak değerlendirilen üçüncü romanı. Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia Marquez'den bu yana görülmemiş bir olay. Yüreğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir `klasik' kimliği kazanan Simyacı'yı Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ve Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'u ile karşılaştıranlar var (Publishers Weekly). Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü...
Simyacı
Paulo Coelho
Çev.: Özdemir İnce
Can Yay.
S.: 184
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN
Bu romanında, toplumsal gündemin kişilikler üzerindeki baskısını ve güçsüz insanın "kapana kısılmışlığını" gösteriyor Sabahattin Ali. Aydın geçinenlerin karanlığına, "insanın içindeki şeytan"a keskin bir bakış.
İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali
Yapı Kredi Yay.
S.: 267
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
CESUR YENİ DÜNYA
"Cesur Yeni Dünya"nın önemi yalnızca ardılları için bir standart oluşturması ve karamsar bir gelecek tasarımının güçlü betimlemesiyle değil, aynı zamanda 'birey yok edilse de süren macerasının' sağlam bir üslupta anlatılmasıyla da ilgili. Huxley, yapıtını ütopa geleneğinin kuru anlatımının dışına çıkarıp 'iyi edebiyat' kategorisine yükseltiyor.
Cesur Yeni Dünya
Aldous Huxley
Çev.: Ümit Tosun
İthaki Yay.
S.: 266
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
*
Damla Karakuş
Instagram: biyografivekitap