Çok satan kitaplar - 10 Nisan 2020

Bu hafta da, çok satanlarda ilk sıraya "Şeker Portakalı" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Körlük" ve "Hayvan Çiftliği"...

ŞEKER PORTAKALI

Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Emrah İmre

Can Yay.

S.: 182

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu KÖRLÜK

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

Körlük

Jose Saramago

Çev.: Işık Ergüden

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 336

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Orwell’in çağdaş klasikler arasında değerlendirilen Hayvan Çiftliği romanı, dünya edebiyatının en dikkat çekici hiciv romanları arasında bulunuyor. Romanının alt metninde birden fazla yönetimin olumsuz yönüne yer veren yazar, ana temasını sosyalizm eleştirisi üzerine kuruyor. Orwell, ideoloji bakımından kendisi de sosyalizme eğilimli olmasının yanı sıra romanında totaliter yönetime meydan okuyor.

Hayvan Çiftliği

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 152

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

KEHANETLER

Kitapları, iki milyonun üzerinde satışa ulaşan, uluslararası çok satan eserlerin yazarı Sylvia Browne, sayısız okuyucusuna yaşamın en büyük gizemleri konusunda içgörü ve bilgiler kazandırdı. Bu kez, sahip olduğu psişik yeteneklerini gelecekte neler olacaını aydınlatmaya yönlendiriyor.

Kehanetler Sylvia Browne - Lindsay Harrison Çev.: Badem Çakır Klan Yay. S.: 260 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı Kronik Kitap S.: 288 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

SİMYACI

Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun, yayınlandığı 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan, eleştirmenler tarafından bir `fenomen' olarak değerlendirilen üçüncü romanı. Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia Marquez'den bu yana görülmemiş bir olay. Yüreğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir `klasik' kimliği kazanan Simyacı'yı Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ve Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'u ile karşılaştıranlar var (Publishers Weekly). Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü...

Simyacı

Paulo Coelho Çev.: Özdemir İnce Can Yay. S.: 184 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

MOMO

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

Momo

Michael Ende Çev.: Leman Çalışkan Pegasus Yay. S.: 304 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

SİNEKLERİN TANRISI

"Sineklerin Tanrısı", günümüzde bir atom savaşı sırasında, ıssız bir adaya düşen bir avuç okul çocuğunun, geldikleri dünyanın bütün uygar törelerinden uzaklaşarak, insan yaradılışının temelindeki korkunç bir gerçeği ortaya koymalarını dile getirir. Konusu, R. M. Ballantyne'ın Mercan Adası gibi eşsiz bir mercan adasının cenneti andıran ortamında başlayan bu roman, çağdaş toplumlardaki çöküntünün, insan yaradılışındaki köklerini gözönüne sermek amacıyla Mercan Adası'ndaki duygusal iyimserlikten apayrı bir yönde gelişir.

Sineklerin Tanrısı

William Golding Çev.: Mina Urgan İş Bankası Kültür Yay. S.: 261 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

HAYIR DİYEBİLME SANATI

Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...

Hayır Diyebilme Sanatı Müthiş Psikoloji Destek Yay. S.: 176 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

SENİN SUÇUN DEĞİL

Bu kitap sana mucizeler vaat etmiyor, hiçbir şey mükemmel olmayacak, ancak şu anki halinden daha iyi hissetmen kesinlikle mümkün. Beraber yürüyeceğimiz yolun amacı bu. Kendine bu şansı vermelisin…

Senin Suçun Değil

Beyhan Budak

İnkılâp Kitabevi

S.: 236

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

*

Damla Karakuş

damla.kar[email protected]