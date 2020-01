Çok satan kitaplar - 10 Ocak 2020

Bu hafta da, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Onu takip eden isimler de, "Kendine Hoş Geldin" ve "Gerçek Mucize Kendine İnanmaktır"...

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? İlber Ortaylı Kronik Kitap S.: 288 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

KENDİNE HOŞ GELDİN

Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen onca insan vardı. Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar haksızlık yapmadın mı?

Kendine Hoş Geldin Miraç Çağrı Aktaş Olimpos Yay. S.: 160 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

GERÇEK MUCİZE KENDİNE İNANMAKTIR

Ne mutlu olmak için ne de hayatını değiştirmek için asla geç kalmış sayılmazsın! Bugünü, tam da bugünü hayatının en iyi günü yapabilmek senin elinde; nefes alıyorsun, yaşıyorsun, dert sıkıntı geldi diye ölmüş sayılmazsın! Başarısızlıktan asla korkma, gelecek sene şu an olduğun yerde kalmış olmaktan KORK! Dünü unut, bitti, geçti, gitti; elinde bugün var, kıymetini bil ve hiçbir şeyi yarına bırakma!

Gerçek Mucize Kendine İnanmaktır

Ethem Emin Nemutlu

Olimpos Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ŞEKER PORTAKALI

Acı dolu bir hayat sürdürmek ve bunu yaşamın olağan seyri gibi kabul etmek, ta ki hayattaki en gerçek ve karşı konulamaz acının ne olduğunu öğrenene kadar… Şeker Portakalı; yoksulluk ve sevgisizlik içinde yaşayan küçük Zeze’nin dünyasını, okuyucusuna yalnızca minik bir çocuğun gözünden değil, evrensel bir hakikat penceresinden sunuyor. Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Emrah İmre

Can Çocuk Yay.

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...

Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Bircan Yıldırım Destek Yay.

S.:256

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

OFF THE RECORD

Yolu Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, 12 Eylül ve 28 Şubat’tan geçen bir gazetecilik serüveni... Siyasetçilerle kurduğu dostluklarla, Anadolu notlarıyla, seçim öngörüleriyle ve kendine has tatlı sert üslubuyla... Türk gazeteciliğinin usta ismi Yavuz Donat, meslekte yarım asrı geride bıraktı. Şimdi bu elli altı yıllık serüveni bir başka gazeteciye, Şebnem Bursalı’ya anlatıyor. “Off The Record” kimi zaman hüzünlendirecek, kimi zaman gülümsetecek. Fakat şu kesin... Okuduğunuz her anıda çok şaşıracaksınız. Çünkü bu anıların hepsi... “Off The Record...”

Off The Record

Yavuz Donat

Turkuvaz Kitap

S.: 360

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

HER YERDE KAN VAR

Ayşe Kulin’den Osmanlı’nın son dönemine çok çarpıcı bir bakış: Her Yerde Kan Var! Her Yerde Kan Var yakın tarihin aslında bugüne ne denli benzediğinin, tarihin sadece tekerrürden değil, tefekkürden de ibaret olduğunun romanı. Dönüp o dönemi bütün canlılığı ve dürüstlüğüyle okumaya dair hakiki bir çağrı, bir vaat!

Her Yerde Kan Var

Ayşe Kulin Everest Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

BİR DEVLET OPERASYONUN: 19 MAYIS

Murat Bardakçı bu kitabında Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a gidişinin gözden kaçmış bazı ayrıntılarını bir kısmı şimdiye kadar yayınlanmamış belgelerin ışığı altında ortaya koyarken, Cumhuriyet’e uzanan millî kurtuluş hareketinin ilk adımını teşkil eden bu yolculuğun Harbiye Nezâreti’nden Dahiliye ve Bahriye Nezâretleri’ne, zamanın Genelkurmayı’ndan Sadaret’e ve Saray’a kadar devletin en üst düzeyinin dünya savaşı bozgunu sonrasında birşeyler yapabilmek için beraberce hazırladıkları bir devlet operasyonu olduğunu anlatıyor.

Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs Murat Bardakçı Turkuvaz Kitap

S.: 398

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

KARA KUTU

Bu bir cinayet romanı değil… Modern tıbbın karanlık yüzü aydınlanıyor… Rockefeller’ın kozmik odasındaki Türkler kim? Tabular yıkılacak… Ezberler bozulacak... Artık yüzleşme vakti…

Kara Kutu - Yüzleşme Vakti

Soner Yalçın

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 584

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ESKİ BİR ROMAN

Edebiyat bazen çok tehlikeli olabilir. Anna Karenina, Madam Bovary, Esmeralda ve daha birçok kadın roman kahramanı... Bu muhteşem kadınlara ulaşmaya çabalarken, önce doğru düşünme yeteneğini, sonra da yaşamını yitiren bir adam... Kimsenin önemsemediği overlokçu bir kızın cinayeti bile önemli sırlar içerir. Katil ve maktul apaçık ortadaymış gibi görünse de hakikat çok derinlerde gizlenmiş olabilir. Ama ne kadar gizlenirse gizlensin, Başkomser Nevzat gibi vicdanlı polisler olduğu sürece karanlık aydınlanacak, adalet mutlaka yerini bulacaktır.

Aşkımız Eski Bir Roman

Ahmet Ümit

Yapıkredi Yay.

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap