taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2855
Euro
7.0423
Altın
1585.9
Borsa
94469.98
Gram Altın
320.502
Bitcoin
34565.43

Çok satan kitaplar - 13 Mart 2020

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 13.03.2020 - 12:14..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

çok satanlar

Bu hafta, çok satanlarda ilk sıraya yeniden "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Fabrika Ayarı" ve "Tüfek Mikrop ve Çelik"...

Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

 

 

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

 

haftanın çok satan kitapları

FABRİKA AYARI

Biz sohbetin gücüne ve bereketine inanıyoruz. Zira sohbet bir hâl aktarımıdır. Sohbet gönlün dile gelmesidir. Sohbet kalbin içindekinin bütün yalınlığıyla dışa vurmasıdır. Sohbet ile söz âdeta can bulur, can olur, can verir. Evet, bir sohbetin, muhabbetin sonucunda ortaya çıkan bu kitabın temel amacı bir yerlerde aksini bulmak, bir gönülden yankılanmaktır. Bir başlangıca vesile olmak, bir umudu diriltmektir. Bütün meselemiz, bir insanın kalbine dokunabilmektir. Sadece bir kardeşimizin fabrika ayarıyla, yani fıtratıyla yüzleşmesine aracı olsa, bu kitap görevini fazlasıyla yapmış olacaktır.

Fabrika Ayarı

Hayati İnanç, Bekir Develi

Profil Kitap

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

 

haftanın çok satan kitapları

TÜFEK MİKROP VE ÇELİK

Tüfek, Mikrop ve Çelik, insanlık tarihinin en can alıcı ve önemli sorularını soran ve bilimsel kanıtlarla yanıtlayan muhteşem bir eser. Biyoloji, coğrafya, dilbilim ve tarih gibi birçok alandan yararlanarak yazılmış, “Batılı” koşullandırmalardan arınmış, geleceği gösteren bir tarih kitabı...

Tüfek Mikrop ve Çelik

Jared Diamonds

Çev.: Ülker İnce

Pegasus Yay.

S.: 664

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

SARMAL

1950’li yıllardan itibaren önce ABD destekli sonra Suudi Arabistan sermayesinin katkılarıyla bir “Siyasal İslam” organizasyonu kuruldu. Bu örgüt/organizasyon gelişti, büyüdü, çeşitli kollarıyla ağ gibi ülkemizi sarmaladı. Kadrolar yetiştirdi, kurumlara sızdı, bürokrasiye yerleşti, parça parça devleti ele geçirdi ve en sonunda “tam iktidar” oldu. Uzun yıllardır da Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyor. Şimdi ise onların çocukları, tıpkı 1950’li ve 60’lı yıllarda babalarının dedelerinden devraldığı gibi, bu organizasyonu babalarından devralmaya hazırlanıyor.

Sarmal

Murat Ağırel

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 352

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Orwell’in çağdaş klasikler arasında değerlendirilen Hayvan Çiftliği romanı, dünya edebiyatının en dikkat çekici hiciv romanları arasında bulunuyor. Romanının alt metninde birden fazla yönetimin olumsuz yönüne yer veren yazar, ana temasını sosyalizm eleştirisi üzerine kuruyor. Orwell, ideoloji bakımından kendisi de sosyalizme eğilimli olmasının yanı sıra romanında totaliter yönetime meydan okuyor.

Hayvan Çiftliği

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 152

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

SON AV

Kara orman’da son av başladı… ardında hiçbir iz bırakmayan avcı kim? Komiser Niémans, yardımcısı Ivana Bogdović’le Alsace bölgesinde işlenen vahşi bir cinayeti çözmeye gider. Kendi karanlık geçmişlerini de yanlarında götüren iki polis, Kara Orman’da saklanan bir sırrın peşine düşerler. Kızıl Nehirler’in başkahramanı Niémans’ın dönüşünü müjdeleyen Son Av, kökeni Nazi Almanyası’na kadar giden sürprizlerle dolu bir gerilim…

Son Av

Jean-Christophe Grange

Çev.: Tankut Gökçe

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

ALLAH'IM BEN GELDİM

‘Boş ver yaaa! Yaşlanınca kılarsın.’
‘Senin kalbin temiz zaten, namaz kılmasan da olur.' …gibi cümleler fısıldarsa ona ne cevap vereceğini artık biliyorsun. Bu cevapları arkadaşlarına da söyle bence. Günde 5 defa kendine de söyle. Sonra her ezan çağrısında dön ve Rabbine şöyle de: ‘Allah'ım ben geldim!’

Allah'ım Ben Geldim - Namaz Kılmak İçin 10 Harika Sebep

Hatice Kübra Tongur

Hayy Kitap

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

KÖRLÜK

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

Körlük

Jose Saramago

Çev.: Işık Ergüden

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 336

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

AH BE ALEXANDER

Oğlu, henüz tedavisi bulunamamış az rastlanan Alexander hastalığıyla boğuşurken her bilgi kırıntısından medet uman, her olumsuz cümlede yıkılıp enkaz altında kalan, önünü göremeyen bir babanın yaşadığı duygusal gelgitler, içinde kopan fırtınalar… Köşebaşlarını tutan arsız karamsarlık bazen iyimserliği bastırsa bile her zaman galip gelen umut oluyor… Her daim heybemizde bizi diri tutan umut!

Ah Be Alexander

Hakan Konakçı

Doğan Kitap

S.: 168

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

ŞEKER PORTAKALI

Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Emrah İmre

Can Yay.

S.: 182

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

İlginizi Çekebilir
Mehmet Akif Ersoy ve vatan sevgisiyle ulusumuza kazandırdıkları
Bugün İstiklal Marşımız da 99 yaşında! Ayrıca bugünü, ulusumuza “İstiklal Marşı”nı hediye eden Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü olarak da kutluyoruz...
İnsan için feryat eden yazar Jack Kerouac’tan alıntılar
Fransızca konuştuğu geleneksel tarafının yanına sonradan öğrendiği ve yazarlık dili olarak belirlediği İngilizceyi ekleyen,bunalımlarından insan için feryat eden bir yazar olarak çıkan Jack Kerouac...
Türkiye’nin dünya bilimkurgu literatürüne armağanı: Sıcak Kafa
Afşin Kum’un sarsıcı eseri Sıcak Kafa’yı, yazar Alper Canıgüz, “Türkiye’nin dünya bilimkurgu literatürüne armağanı” şeklinde yorumluyor ve bu kitap, şimdi Netflix’e dizi olarak uyarlanıyor…
Yakup Almelek ile yazarlığı ve kitapları üzerine konuştuk
Yakup Almelek ile Belleğimin Şövalesi Ömrüm kitabı sayesinde buluştuk, yazarlığı, tiyatro oyunları, hayalleri üzerine konuştuk…
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de ikinci korona vakası
Türkiye'de ikinci korona vakası
417
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
89
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
165
UEFA ülkeler sıralamasında son durum
UEFA ülkeler sıralamasında son durum
39
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
56
Ünlü kahin Baba Vanga'dan koronavirüs tespiti
Ünlü kahin Baba Vanga'dan koronavirüs tespiti
127
Ekrem İmamoğlu'nun tatil açıklaması
Ekrem İmamoğlu'nun tatil açıklaması
622
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir