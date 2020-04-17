taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9548
Euro
7.5267
Altın
1695.59
Borsa
97861.49
Gram Altın
379.166
Bitcoin
49084.22

Çok satan kitaplar - 17 Nisan 2020

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik |
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Çok satan kitaplar - 17 Nisan 2020

Bu hafta, çok satanlarda ilk sıraya "Kral Şakir 8 - Macera Adası" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Şeker Portakalı" ve "Körlük"...

haftanın çok satan kitapları

KRAL ŞAKİR 8

Selam arkadaşlar ben Şakir. Herkesin bildiği nam-ı diğer Kral Şakir! Macera adasına bir yolculuğa hazır mısınız?

Kral Şakir 8 - Macera Adası

Varol Yaşaroğlu

Eksik Parça Yay.

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

ŞEKER PORTAKALI

Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Emrah İmre

Can Yay.

S.: 182

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

KÖRLÜK

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

Körlük

Jose Saramago

Çev.: Işık Ergüden

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 336

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

MOMO

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

Momo

Michael Ende

Çev.: Leman Çalışkan

Pegasus Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

BEN KİRKE

Ben, Helios’un kızı, Aiaie Cadısı Kirke. Hayatım boyunca trajedinin beni bulmasını bekledim. Bulacağından hiç kuşkum yoktu çünkü başkalarının hak ettiğimi düşündüğünden daha fazla arzum, isyanım ve gücüm vardı, yıldırımları üstüne çekecek şeylerdi bunlar. Ve bir gün, artık bu dünyaya dayanamayacağım, diye düşündüm. Bunun üzerine denizin derinliklerindeki kadim bir tanrı seslendi: Öyleyse çocuğum, başka bir dünya yap...

Ben Kirke

Madeline Miller

Çev.: Seda Çıngay Mellor

İthaki Yay.

S.: 408

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

KEHANETLER

Kitapları, iki milyonun üzerinde satışa ulaşan, uluslararası çok satan eserlerin yazarı Sylvia Browne, sayısız okuyucusuna yaşamın en büyük gizemleri konusunda içgörü ve bilgiler kazandırdı. Bu kez, sahip olduğu psişik yeteneklerini gelecekte neler olacaını aydınlatmaya yönlendiriyor.

Kehanetler

Sylvia Browne - Lindsay Harrison

Çev.: Badem Çakır

Klan Yay.

S.: 260

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Orwell’in çağdaş klasikler arasında değerlendirilen Hayvan Çiftliği romanı, dünya edebiyatının en dikkat çekici hiciv romanları arasında bulunuyor. Romanının alt metninde birden fazla yönetimin olumsuz yönüne yer veren yazar, ana temasını sosyalizm eleştirisi üzerine kuruyor. Orwell, ideoloji bakımından kendisi de sosyalizme eğilimli olmasının yanı sıra romanında totaliter yönetime meydan okuyor.

Hayvan Çiftliği

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 152

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

TANRI'NIN KRALLIĞI

Adam kasvetli ortama aldırmadan ellerini ovuşturarak koridorda yürümeye başladı. Sadece yatağına uzanmak ve tüm düşüncelerden sıyrılmak istiyordu. Fakat kendi odasına vardığında hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Dedelerinden miras hançer, giriş kapısına saplanmıştı. Hançerin bronz kabzasından rulo yapılmış bir kâğıt parçası sarkıyordu. Genç adam kötü bir şeyler olduğunu sezerek bir süre öylece durdu, sonra cesaretini toplayıp notu okumaya karar verdi.

"Büyük Kilise’nin atlarını takip et. Başları kesik atların nalları altında parlayacak yıldızların yıldızı. Ve kardeşler yeniden, bir arada, zafere yürüyecekler."

Tanrı'nın Krallığı

Alpay Asar

Epsilon Yay.

S.: 312

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

SİMYACI

Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun, yayınlandığı 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan, eleştirmenler tarafından bir `fenomen' olarak değerlendirilen üçüncü romanı. Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia Marquez'den bu yana görülmemiş bir olay. Yüreğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir `klasik' kimliği kazanan Simyacı'yı Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ve Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'u ile karşılaştıranlar var (Publishers Weekly). Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü...

Simyacı

Paulo Coelho

Çev.: Özdemir İnce

Can Yay.

S.: 184

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

İlginizi Çekebilir
Behçet Necatigil ve edebiyatımıza kazandırdıkları
Behçet Necatigil, şiirlerinde ve verdiği birçok eserde özellikle hiçbir akımdan etkilenmemiş, bağımsız bir şair ve fikir adamı olmuştu…
Korona günlerinde tarih severlere özel #evdeyimokuyorum kitap öneri listesi
Koronavirüs sebebiyle evde kalmamız gereken günlerde bu kez kitap öneri listem, tarihe tutkun olanlar için…
Yazar Aslı Tunç ile karantinada yayıncılığı konuştuk
Epsilon Yayınları Yayın Yönetmeni Aslı Tunç ile yazarlığı, yayınevinin ve yayıncılığın karantina sürecindeki durumunu, nasıl etkilendiğini ve neler yapıldığını konuştuk…
Ataol Behramoğlu ve şiirleri
“Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” diyerek hafızamıza kazınan, en çok özlem dolu şiirleriyle kalbimize dokunan şair, Ataol Behramoğlu şiirleri okuyoruz…
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
980
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
997
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
251
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
155
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
75
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
411
Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor
Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor
47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir