Çok satan kitaplar - 17 Nisan 2020

Bu hafta, çok satanlarda ilk sıraya "Kral Şakir 8 - Macera Adası" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Şeker Portakalı" ve "Körlük"...

KRAL ŞAKİR 8

Selam arkadaşlar ben Şakir. Herkesin bildiği nam-ı diğer Kral Şakir! Macera adasına bir yolculuğa hazır mısınız?

Kral Şakir 8 - Macera Adası

Varol Yaşaroğlu

Eksik Parça Yay.

S.: 208

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ŞEKER PORTAKALI

Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Şeker Portakalı Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Emrah İmre Can Yay. S.: 182

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KÖRLÜK

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

Körlük Jose Saramago Çev.: Işık Ergüden Kırmızı Kedi Yay. S.: 336

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MOMO

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

Momo

Michael Ende Çev.: Leman Çalışkan Pegasus Yay. S.: 304 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

BEN KİRKE

Ben, Helios’un kızı, Aiaie Cadısı Kirke. Hayatım boyunca trajedinin beni bulmasını bekledim. Bulacağından hiç kuşkum yoktu çünkü başkalarının hak ettiğimi düşündüğünden daha fazla arzum, isyanım ve gücüm vardı, yıldırımları üstüne çekecek şeylerdi bunlar. Ve bir gün, artık bu dünyaya dayanamayacağım, diye düşündüm. Bunun üzerine denizin derinliklerindeki kadim bir tanrı seslendi: Öyleyse çocuğum, başka bir dünya yap...

Ben Kirke

Madeline Miller

Çev.: Seda Çıngay Mellor

İthaki Yay.

S.: 408

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BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı Kronik Kitap S.: 288 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

KEHANETLER

Kitapları, iki milyonun üzerinde satışa ulaşan, uluslararası çok satan eserlerin yazarı Sylvia Browne, sayısız okuyucusuna yaşamın en büyük gizemleri konusunda içgörü ve bilgiler kazandırdı. Bu kez, sahip olduğu psişik yeteneklerini gelecekte neler olacaını aydınlatmaya yönlendiriyor.

Kehanetler Sylvia Browne - Lindsay Harrison Çev.: Badem Çakır Klan Yay. S.: 260

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HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Orwell’in çağdaş klasikler arasında değerlendirilen Hayvan Çiftliği romanı, dünya edebiyatının en dikkat çekici hiciv romanları arasında bulunuyor. Romanının alt metninde birden fazla yönetimin olumsuz yönüne yer veren yazar, ana temasını sosyalizm eleştirisi üzerine kuruyor. Orwell, ideoloji bakımından kendisi de sosyalizme eğilimli olmasının yanı sıra romanında totaliter yönetime meydan okuyor.

Hayvan Çiftliği George Orwell Çev.: Celal Üster Can Yay. S.: 152

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TANRI'NIN KRALLIĞI

Adam kasvetli ortama aldırmadan ellerini ovuşturarak koridorda yürümeye başladı. Sadece yatağına uzanmak ve tüm düşüncelerden sıyrılmak istiyordu. Fakat kendi odasına vardığında hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Dedelerinden miras hançer, giriş kapısına saplanmıştı. Hançerin bronz kabzasından rulo yapılmış bir kâğıt parçası sarkıyordu. Genç adam kötü bir şeyler olduğunu sezerek bir süre öylece durdu, sonra cesaretini toplayıp notu okumaya karar verdi.

"Büyük Kilise’nin atlarını takip et. Başları kesik atların nalları altında parlayacak yıldızların yıldızı. Ve kardeşler yeniden, bir arada, zafere yürüyecekler."

Tanrı'nın Krallığı

Alpay Asar

Epsilon Yay.

S.: 312

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SİMYACI

Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun, yayınlandığı 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan, eleştirmenler tarafından bir `fenomen' olarak değerlendirilen üçüncü romanı. Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia Marquez'den bu yana görülmemiş bir olay. Yüreğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir `klasik' kimliği kazanan Simyacı'yı Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ve Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'u ile karşılaştıranlar var (Publishers Weekly). Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü...

Simyacı

Paulo Coelho Çev.: Özdemir İnce Can Yay. S.: 184 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

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Damla Karakuş

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