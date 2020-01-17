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Çok satan kitaplar - 17 Ocak 2020

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 17.01.2020 - 10:01..
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çok satanlar

Bu hafta da"Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Onu takip eden isimler de"Kendine Hoş Geldin" ve "Şeker Portakalı"...

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

KENDİNE HOŞ GELDİN

Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen onca insan vardı.  Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar haksızlık yapmadın mı?

Kendine Hoş Geldin

Miraç Çağrı Aktaş

Olimpos Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

ŞEKER PORTAKALI

Acı dolu bir hayat sürdürmek ve bunu yaşamın olağan seyri gibi kabul etmek, ta ki hayattaki en gerçek ve karşı konulamaz acının ne olduğunu öğrenene kadar… Şeker Portakalı; yoksulluk ve sevgisizlik içinde yaşayan küçük Zeze’nin dünyasını, okuyucusuna yalnızca minik bir çocuğun gözünden değil, evrensel bir hakikat penceresinden sunuyor. Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Emrah İmre

Can Çocuk Yay.

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın yeni çıkan kitapları

HAYIR DİYEBİLME SANATI

... Çünkü “özgürlük” sandığınız gibi “sınırsız” olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...

Hayır Diyebilme Sanatı

Müthiş Psikoloji

Destek Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

GERÇEK MUCİZE KENDİNE İNANMAKTIR

Ne mutlu olmak için ne de hayatını değiştirmek için asla geç kalmış sayılmazsın! Bugünü, tam da bugünü hayatının en iyi günü yapabilmek senin elinde; nefes alıyorsun, yaşıyorsun, dert sıkıntı geldi diye ölmüş sayılmazsın! Başarısızlıktan asla korkma, gelecek sene şu an olduğun yerde kalmış olmaktan KORK! Dünü unut, bitti, geçti, gitti; elinde bugün var, kıymetini bil ve hiçbir şeyi yarına bırakma!

Gerçek Mucize Kendine İnanmaktır

Ethem Emin Nemutlu

Olimpos Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

KASİYER

Otuz altı yaşındaki Keiko Furukura, bir süpermarkette on sekiz yıldır kasiyerlik yapıyor. Kurallar basit: İşe zamanında geliyor, ürünleri raflara yerleştiriyor, müşterilere güler yüz gösteriyor. Müdürler değişiyor, çalışanlar değişiyor ama Keiko kasiyerliğe devam ediyor. Düzgün bir iş bulmasını, evlenmesini öğütleyenlerin sözüne kulak asmıyor. Derken bir gün... Yazarlığın yanı sıra yarı zamanlı kasiyerlik yapan Sayaka Murata, Kasiyer’de unutulmaz bir karakter yaratıyor. Aile, iş yeri, evlilik gibi kurumları masaya yatıran Murata, yarattığı karakter üzerinden topluma tek bir soru yöneltiyor:

“Başka bir arzunuz?”

Kasiyer

Sayaka Murata

Çev.: H. Can Erkin

Turkuvaz Kitap

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...

Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Bircan Yıldırım

Destek Yay.

S.:256

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

ACIYLA ÇARP KALBİM

Çok satan kitapların yazarı, Fransa Akademisi Roman Büyük ödüllü Amélie Nothomb’dan anneliğe, evliliğe, kıskançlığa dair tuhaf bir hikâye. Acıyla Çarp Kalbim, neşe dolu kahkahaların yerini ürkütücü bakışlara bıraktığı tüyler ürpertici bir masal.

Acıyla Çarp Kalbim

Amelie Nothomb

Çev.: Ayşe Ece

Turkuvaz Kitap

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

SEN DEĞİŞİRSEN HER ŞEY DEĞİŞİR

Başak Sayan; Bağlanma Korkusu, Kelebeğin Kaderi, Ölü Kuşların Sessizliği ve Nigâhdar romanlarının ardından ilk otobiyografik kitabında kendi hayatının iplerini nasıl eline aldığını ve içsel yolculuğunda nelerle karşılaştığını bilim ve felsefeyle temellendirerek olanca samimiyetiyle anlatıyor. Bu kitap, insanın elindeki en büyük gücü nasıl kullanması gerektiğini, inancın ve düşüncenin neler yaratabileceğini, bilinçaltında bulunan kök inançların nasıl değiştirileceğini,  arzu edilen bir yaşamın nasıl tezahür ettirileceğini detaylarıyla ve 21 günlük bir çalışmayla okura sunarken, aynı zamanda kişinin gerçek özü ile bağlantıya geçmesini de sağlıyor.

Sen Değişirsen Her Şey Değişir

Başak Sayan

İnkılap Kitabevi

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

AKŞAM YILDIZI

On iki bin yıl önce yaşayan kadim insandan günümüzün modern insanına evrilen anlam arayışı… Duymak istediğimiz belki de ilk insanın var oluş hikâyesi. İskender Pala’nın yetkin kalemi ve ustaca kurguya dönüşen hayal gücü, Göbeklitepe üzerine herkesi yeniden düşündürecek; Akşam Yıldızı kendi gerçekliği ile ezber bozacak.

Akşam Yıldızı

İskender Pala

Kapı Yay.

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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