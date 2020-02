Çok satan kitaplar - 21 Şubat 2020

Bu hafta, ilk sırada yine "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" var. Onu takip eden isimler de,"Fabrika Ayarı" ve "Bunu Herkes Bilir"...

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? İlber Ortaylı Kronik Kitap S.: 288 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

FABRİKA AYARI

Biz sohbetin gücüne ve bereketine inanıyoruz. Zira sohbet bir hâl aktarımıdır. Sohbet gönlün dile gelmesidir. Sohbet kalbin içindekinin bütün yalınlığıyla dışa vurmasıdır. Sohbet ile söz âdeta can bulur, can olur, can verir. Evet, bir sohbetin, muhabbetin sonucunda ortaya çıkan bu kitabın temel amacı bir yerlerde aksini bulmak, bir gönülden yankılanmaktır. Bir başlangıca vesile olmak, bir umudu diriltmektir. Bütün meselemiz, bir insanın kalbine dokunabilmektir. Sadece bir kardeşimizin fabrika ayarıyla, yani fıtratıyla yüzleşmesine aracı olsa, bu kitap görevini fazlasıyla yapmış olacaktır.

Fabrika Ayarı

Hayati İnanç, Bekir Develi

Profil Kitap

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

BUNU HERKES BİLİR

Emrah Safa Gürkan’ın mizahla zekâyı buluşturduğu Bunu Herkes Bilir, hangi yaşta olursa olsun kendini geliştirmek için öğrenmeye zaman ayıranların zevkle okuyacağı bir başucu eseri…

Bunu Herkes Bilir

Emrah Safa Gürkan

Kronik Kitap

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

KÖRLÜK

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

Körlük

Jose Saramago

Çev.: Işık Ergüden

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 336

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

YAKLAŞIYOR YAKLAŞMAKTA OLAN

Merhaba ben Tahir Şimşek. 23 Şubat 1979 Ankara Çankaya doğumluyum. Hiç aklımda bu kitabı yazmak yoktu. Ta ki Allah'ın bu aciz kuluna yaşattığı sırlara vakıf olana kadar. O sırlara ulaşınca 39 yıl boşa yaşadığımı anladım. Şu an 40 yaşındayım ve yaşadığım sırları insanlara bu kitap aracılığı ile anlatmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü bir çok insan bilmiyor neden bu Dünya'ya geldiğini unutmuş bir vaziyette...

Yaklaşıyor Yaklaşmakta Olan

Tahir Şimşek

Sinada Yay.

S.: 104

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

ŞEKER PORTAKALI

Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Emrah İmre

Can Yay.

S.: 182

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

İRADE TERBİYESİ

Cemil Meric'in "Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim." diye tarif ettiği "İrade Terbiyesi" İlk yayımlandığı tarihten itibaren pek çok dile çevrilmiş ve tembellik, İsteksizlik gibi huylardan kurtulmak isteyenlerin başucu kitabı olmuştur. Kitapta bilhassa gençlere ve zihnini kullanarak çalışanlara hitap eden Fransız profesör kendi hayatından aktardığı Örnekleri ve başka düşünürlerin tespitlerini de kullanarak İnsanın İrade zayıflığıyla nasıl mücadele etmesi gerektiğini anlatıyor.

İrade Terbiyesi

Jules Payot

Ediz Yay.

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

MOMO

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

Momo

Michael Ende

Çev.: Leman Çalışkan

Pegasus Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

RUH EŞİM NEREDE?

Ruh Eşin Nerede? sayesinde bütün bunlar için uygulamanız gereken ritüelleri ve teknikleri keşfedebileceksiniz. Dahası, nihayet farkındalığa ulaşıp ruh eşinize kavuştuktan sonra özgürleşecek ve aydınlanma yolunda ilerleyerek hayatınızda mucizelere tanık olacaksınız!

Ruh Eşim Nerede?

Can Aydoğmuş

İndigo Kitap

S.: 416

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu



BİLİNMEYEN BİR KADININ MEKTUBU

Zweig okurunu, bir kez daha, insan psikolojisinde eşine pek rastlanmayan bir yolculuğa davet ediyor. Bu yeni yolculuğun sonunda "mutlak aşk" kavramının şimdiye kadar bilinmeyen kıyılarına varmayı amaçlamış olması da bir ihtimal!

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu

Stefan Zweig

Çev.: Ahmet Cemal

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 68

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap