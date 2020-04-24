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Çok satan kitaplar - 24 Nisan 2020

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

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Çok satan kitaplar - 24 Nisan 2020

Bu hafta, çok satanlarda ilk sıraya "Şeker Portakalı" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Simyacı" ve "Kral Şakir 8 - Macera Adası"...

haftanın çok satan kitapları

ŞEKER PORTAKALI

Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Emrah İmre

Can Yay.

S.: 182

 

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haftanın çok satan kitapları

SİMYACI

Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun, yayınlandığı 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan, eleştirmenler tarafından bir `fenomen' olarak değerlendirilen üçüncü romanı. Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia Marquez'den bu yana görülmemiş bir olay. Yüreğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir `klasik' kimliği kazanan Simyacı'yı Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ve Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'u ile karşılaştıranlar var (Publishers Weekly). Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü...

Simyacı

Paulo Coelho

Çev.: Özdemir İnce

Can Yay.

S.: 184

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

KRAL ŞAKİR 8

Selam arkadaşlar ben Şakir. Herkesin bildiği nam-ı diğer Kral Şakir! Macera adasına bir yolculuğa hazır mısınız?

Kral Şakir 8 - Macera Adası

Varol Yaşaroğlu

Eksik Parça Yay.

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

 

haftanın yeni çıkan kitapları

KÖRLÜK

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

Körlük

Jose Saramago

Çev.: Işık Ergüden

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 336

 

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

1984

Distopya olarak nitelendirilen George Orwell’ın bu şahane eseri, geçmişin aslında ne kadar da gelecekten izler taşıdığını ortaya koyuyor. 1948’de kaleme aldığı bu eser ile Orwell, günümüz modern dünyasına bir protesto bırakıyor. Her ne kadar kitabında 1984 yılını tasvir etse de kitabın derinliklerinde bugünden izler de bulabilmeniz mümkün. Bu durumda elbette ki George Orwell’ın ileri görüşlülüğü etkili.

1984

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 352

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

BEN KİRKE

Ben, Helios’un kızı, Aiaie Cadısı Kirke. Hayatım boyunca trajedinin beni bulmasını bekledim. Bulacağından hiç kuşkum yoktu çünkü başkalarının hak ettiğimi düşündüğünden daha fazla arzum, isyanım ve gücüm vardı, yıldırımları üstüne çekecek şeylerdi bunlar. Ve bir gün, artık bu dünyaya dayanamayacağım, diye düşündüm. Bunun üzerine denizin derinliklerindeki kadim bir tanrı seslendi: Öyleyse çocuğum, başka bir dünya yap...

Ben Kirke

Madeline Miller

Çev.: Seda Çıngay Mellor

İthaki Yay.

S.: 408

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

KIYAMET ÖNCESİ

Bu kitap ‘Ruhun Dili’yle yazıldı, ‘Ruhun Aşk Hali’ içinde, ‘Tevhid Aşkı’yla... Allah’ın güzel isimlerinin hepsiyle saf tutarak, El-Âyetü’l-Kübra gibi kendi ‘kalem’ini kullanarak… ‘Yeryüzü Halifesi’ insanı hedef olan teknolojik saldırılara dur demek, illüzyonları boşa çıkartmak, corona virüsten çok daha tehlikeli olan ‘Dijital Virüs’ hakkında sizleri uyarmak için yazıldı. Ve hiçbiri komplo olmayan gelişmeleri tek tek deşifre etmek için...

Kıyamet Öncesi Alem Bilgisi Dijital Virüs

Hayati Sır

Hayykitap

S.: 168

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

KIRMIZI PAZARTESİ

Kolombiyalı büyük yazar Gabriel García Márquez’in 1981’de yayımlanan yedinci romanı Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü. Hem Kolombiya’da, hem de yayımlandığı dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede sarsıcı etkileri olmuş bir roman. Usta yazar, çocukluğunu geçirdiği kasabada yıllar önce yaşanmış bir cinayet olayını aktarıyor. Romanın kahramanı Santiago Nasar’ın öldürüleceği daha ilk satırlardan belli. Kırmızı Pazartesi, yalnızca bir cinayetin arka planını değil, bir halkın ortak davranış biçimlerinin potresini de çiziyor. Böylece, sonuna dek ilgiyle okuyacağınız bu kısa ve ölümsüz roman, bir toplumsal ruhçözümü niteliği de kazanmış oluyor.

Kırmızı Pazartesi

Gabriel García Marquez

Çev.: İnci Kut

Can Yay.

S.: 120

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haftanın çok satan kitapları

MOMO

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

Momo

Michael Ende

Çev.: Leman Çalışkan

Pegasus Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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