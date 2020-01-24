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Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 24.01.2020 - 12:00..
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Bu hafta da, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Onu takip eden isimler de, "Mor Bir Fil Gördüm Sanki" ve "Kendine Hoş Geldin"...

Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

MOR BİR FİL GÖRDÜM SANKİ

Merhaba arkadaşlar ben Necati yaniii Fil Necati! Bu kitapta neler mi var? Yemek, dürüm, börek, sarma… Yok, gene karıştırdım, bunlar değildi... Eğlence, macera, heyecan ve tabii ki dürüm, lahmacun, börek, sarma ne ararsanız. Yine muhtişim maceralar sizi bekliyor.

Mor Bir Fil Gördüm Sanki! - Kral Şakir 7

Varol Yaşaroğlu

Eksik Parça Yay.,

S.: 208

Kitabı satın almak için  tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

KENDİNE HOŞ GELDİN

Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen onca insan vardı.  Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar haksızlık yapmadın mı?

Kendine Hoş Geldin

Miraç Çağrı Aktaş

Olimpos Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

HAYIR DİYEBİLME SANATI

... Çünkü “özgürlük” sandığınız gibi “sınırsız” olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...

Hayır Diyebilme Sanatı

Müthiş Psikoloji

Destek Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

AKŞAM YILDIZI

On iki bin yıl önce yaşayan kadim insandan günümüzün modern insanına evrilen anlam arayışı… Duymak istediğimiz belki de ilk insanın var oluş hikâyesi. İskender Pala’nın yetkin kalemi ve ustaca kurguya dönüşen hayal gücü, Göbeklitepe üzerine herkesi yeniden düşündürecek; Akşam Yıldızı kendi gerçekliği ile ezber bozacak.

Akşam Yıldızı

İskender Pala

Kapı Yay.

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

ŞEKER PORTAKALI

Acı dolu bir hayat sürdürmek ve bunu yaşamın olağan seyri gibi kabul etmek, ta ki hayattaki en gerçek ve karşı konulamaz acının ne olduğunu öğrenene kadar… Şeker Portakalı; yoksulluk ve sevgisizlik içinde yaşayan küçük Zeze’nin dünyasını, okuyucusuna yalnızca minik bir çocuğun gözünden değil, evrensel bir hakikat penceresinden sunuyor. Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Emrah İmre

Can Çocuk Yay.

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

BULLET JOURNAL METODU

Ortaya çıktığı günden bu yana dünyayı ve sonunda ülkemizi de etkisine alan Bullet Journal yöntemiyle günlük tutmak öğretmenlerden öğrencilere, ev kadınlarından büyük şirket yöneticilerine kadar birçok insanın hayatını kolaylaştırıyor.

Bullet Journal Metodu

Ryder Carrol

Çev.: Cihat Taşçıoğlu

Turkuvaz Kitap

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN

Edebiyat bazen çok tehlikeli olabilir. Anna Karenina, Madam Bovary, Esmeralda ve daha birçok kadın roman kahramanı... Bu muhteşem kadınlara ulaşmaya çabalarken, önce doğru düşünme yeteneğini, sonra da yaşamını yitiren bir adam... Kimsenin önemsemediği overlokçu bir kızın cinayeti bile önemli sırlar içerir. Katil ve maktul apaçık ortadaymış gibi görünse de hakikat çok derinlerde gizlenmiş olabilir. Ama ne kadar gizlenirse gizlensin, Başkomser Nevzat gibi vicdanlı polisler olduğu sürece karanlık aydınlanacak, adalet mutlaka yerini bulacaktır.

Aşkımız Eski Bir Roman

Ahmet Ümit

Yapıkredi Yay.

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

ACIYLA ÇARP KALBİM

Çok satan kitapların yazarı, Fransa Akademisi Roman Büyük ödüllü Amélie Nothomb’dan anneliğe, evliliğe, kıskançlığa dair tuhaf bir hikâye. Acıyla Çarp Kalbim, neşe dolu kahkahaların yerini ürkütücü bakışlara bıraktığı tüyler ürpertici bir masal.

Acıyla Çarp Kalbim

Amelie Nothomb

Çev.: Ayşe Ece

Turkuvaz Kitap

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...

Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Bircan Yıldırım

Destek Yay.

S.:256

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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