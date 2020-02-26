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Çok sayıda araca çarpan sürücüyü polis kurtardı

İstanbul Sultangazi’de, mahalledeki araçlara çarparak ilerleyen ve ortalığı savaş alanına çeviren sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu.

DHA | 26.02.2020 - 09:13..
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İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50 Yıl Mahallesi'nde, 34 CDD 347 plakalı aracı kullanan O. Ö. isimli sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak aralarında park halinde duran çok sayıda araca çarparak ilerledi.

VATANDAŞLAR DURUMU POLİSE İHBAR ETTİ

Çevredeki vatandaşlar araçlara çarparak ilerleyen sürücüyü görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri de sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Çok sayıda araca çarpan sürücüyü polis kurtardı

MAHALLELİ SÜRÜCÜNÜN ARACINI YUMRUKLADI

Bu sırada O. Ö. isimli sürücü, park halinde duran bir araca çarparak durdu. Çevredeki vatandaşlar aracın içinde bulunan sürücüye tepki göstererek linç etmeye çalıştı.

Sürücü O.Ö. ise araçtan inmeyerek vurduğu araca doğru gaza basmaya devam etti.

Çok sayıda araca çarpan sürücüyü polis kurtardı

ARACIN MOTORUNDA YANGIN ÇIKTI

Bir süre gaza basan sürücünün otomobilinin motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri de itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çevredeki bazı vatandaşlar araçta çıkan yangını söndürmeye çalışırken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Çok sayıda araca çarpan sürücüyü polis kurtardı

POLİS ÇARPTIĞI ARAÇLARI TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYOR

Polis ekipleri sürücünün aracında detaylı olay yeri çalışması yaptı. Ayrıca polis ekipleri sürücünün çarptığı araçların sayısını belirlemek için mahalle sakinlerinden ve araçları hasar gören vatandaşlardan bilgi aldığı öğrenildi.

Çok sayıda araca çarpan sürücüyü polis kurtardı

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri daha sonra araçtan indirdiği sürücüyü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ekipler, sürücünün alkollü ya da uyuşturucu madde alıp almadığını belirlemek için inceleme başlattı.

Çok sayıda araca çarpan sürücüyü polis kurtardı

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