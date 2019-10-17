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Çöken binanın enkazından çıkan ziynetler sahibine verildi

Kağıthane’de çöken binanın enkazı altında kalan para ve ziynet eşyası, belediye ekiplerince sahibine teslim edildi.

AA | 17.10.2019 - 12:22..
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İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde, bir inşaatın istinat duvarının yıkıldı.

Duvar yıkımının ardından tahliye edilen bina çöktü. O binada yaşayan 57 yaşındaki Emine Dulkadir'in ziynet eşyası ve parası, enkaz altında kaldı.

Çöken binanın enkazından çıkan ziynetler sahibine verildi

400 BİN TL TUTARINDA ZİYNET VE PARA TESLİM EDİLDİ

Dulkadir’in durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Kağıthane Belediyesi ekipleri, haftalar süren çalışma sonunda enkaz altındaki yaklaşık 400 bin lira tutarındaki ziynet eşyası ve parayı bularak, sahibine teslim etti.

Çöken binanın enkazından çıkan ziynetler sahibine verildi

O GÜN EVDE DEĞİLDİ

Binanın yıkıldığı gün taziye ziyareti nedeniyle evde bulunmadığını belirten Dulkadir, "Ekmek paramı dahi alamadım. Kalan her şeyi kaymakamlığa bildirdim. Altınlarım ve hac param evde kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

Çöken binanın enkazından çıkan ziynetler sahibine verildi

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