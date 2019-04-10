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Çöken çukur taksiyi hasara uğrattı

Beyoğlu’nda yol çöktü, seyir halindeki bir taksinin tekeri çöken yolda oluşan çukura girdi.

İHA | 10.04.2019 - 17:43..
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İstanbul Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde, bir taksinin seyir halinde olduğu esnada yolda çökme meydana geldi.

TEKER ÇUKURA GİRDİ

Seyir halindeki taksinin tekeri ise çökme sonucunda oluşan çukura girdi. Tekeri çukura giren taksi sürücüsü de kısa süreli paniği atlattıktan sonra aracından inerek, durumu yetkililere bildirdi.

Çöken çukur taksiyi hasara uğrattı

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

"ALLAHTAN MÜŞTERİ YOKTU"

Bir anda arabanın çukura düştüğünü belirten sürücü Ahmet Şenses, ’’ Yukarıdan aşağıya iniyordum. Önümde hafriyat kamyonu vardı. O ilerde ben geride gidiyordum. Ne olduğunu anlamadım. Birden arabanın tekeri çukura düştü. Arabam boştu, müşteri yoktu Allah’tan. Kimseye bir zarar gelmedi.’’ ifadelerini kullandı.

Çöken çukur taksiyi hasara uğrattı

EKİPLER ÇUKURU KAPATTI

Çöken yola tekeri giren taksi ise olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri çukuru kapattı.

Çöken çukur taksiyi hasara uğrattı

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