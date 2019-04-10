Çöken çukur taksiyi hasara uğrattı

İstanbul Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde, bir taksinin seyir halinde olduğu esnada yolda çökme meydana geldi.

TEKER ÇUKURA GİRDİ

Seyir halindeki taksinin tekeri ise çökme sonucunda oluşan çukura girdi. Tekeri çukura giren taksi sürücüsü de kısa süreli paniği atlattıktan sonra aracından inerek, durumu yetkililere bildirdi.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

"ALLAHTAN MÜŞTERİ YOKTU"

Bir anda arabanın çukura düştüğünü belirten sürücü Ahmet Şenses, ’’ Yukarıdan aşağıya iniyordum. Önümde hafriyat kamyonu vardı. O ilerde ben geride gidiyordum. Ne olduğunu anlamadım. Birden arabanın tekeri çukura düştü. Arabam boştu, müşteri yoktu Allah’tan. Kimseye bir zarar gelmedi.’’ ifadelerini kullandı.

EKİPLER ÇUKURU KAPATTI

Çöken yola tekeri giren taksi ise olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri çukuru kapattı.