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Çoklu organ kanseri olan adam kurtarıldı

İstanbul'da bir yıl önce çoklu organ kanseri teşhisi konan, doktorların 20 gün ömür biçtiği adam, ameliyatla hayata yeniden tutundu.

DHA | 26.07.2019 - 15:02..
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Erzurum'un Tekman ilçesi Katranlı Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki İrfan Akkaya, çalışmak için 22 yıl önce İstanbul'a gitti. İnşaatlarda çalışan 6 çocuk babası İrfan Akkaya, geçen yıl sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çoklu organ kanseri olduğunu öğrendi.

20 GÜN ÖMÜR BİÇTİLER

İstanbul'da çok sayıda hastaneye başvurup, kemoterapi tedavisi gören Akkaya'nın hastalığı ilerledi. Doktorların 20 gün ömür biçtiği Akkaya, daha sonra memleketine dönerek Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Çoklu organ kanseri olan adam kurtarıldı

AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Doktorlar Akkaya için ameliyatın mümkün olduğunu ancak her türlü sonuca hazır olunması gerektiğini açıkladı. Doktorların bu teklifini kabul eden Akkaya, 15 gün önce ameliyat edildi. Ameliyatla sağlığına kavuşan Akkaya, bir hafta sonra yemek yemeye başladı.

KONUŞABİLİYOR, YÜRÜYEBİLİYOR

İstanbul'da hastalığına yönelik uygulanan tedavi ve kemoterapinin faydalı olmadığını ve doktorların kendisine 'son günlerini ailenle, çocuklarınla geçir' diyerek evine gönderdiğini söyleyen Akkaya, "Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Mehmet Hamdi Sakarya hoca ve ekibi, Allah'ın izniyle beni tekrar yaşama döndürdü. Ameliyat sonrası yemek yiyebiliyor, konuşabiliyor ve yürüyebiliyorum." dedi.

Çoklu organ kanseri olan adam kurtarıldı

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