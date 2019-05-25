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Çöl sıcakları geliyor

Yurt genelinde etkili olan yağışların kesilmesinin ardından çöl sıcakları gelecek.

AA | 25.05.2019 - 17:10..
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Başta İstanbul'da olmak üzere yurt genelinde ara ara yağan kuvvetli yağışlardan  sonra meteorolojiden uyarı geldi.

Sabah saatlerinde, yer yer sağanak yağış etkili olmuştu. Yağış nedeniyle birçok sürücü ve vatandaş zor anlar yaşadı.

İstanbul'da yağan yağmur,  özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olurken birçok araç sürücüsü kaza yapmıştı.

SON YILLARIN EN YÜKSEK SICAKLIĞI

Meteoroloji, İstanbul ve yurt geneli için bu yağışların sürüp sürmeyeceği ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yağışların sona ereceği ve çöl sıcaklıklarının yaşanacağı belirtildi.

Bu çöl sıcaklıklarıyla birlikte hava sıcaklığı, yılın en yüksek derecesine ulaşacak.

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