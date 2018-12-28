Colorado'da çıkan rainbow taşı, Erzurum'da da bulundu

Erzurum'da, Valilik ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği projeyle, 68 çeşit maden ve değerli taş gün yüzüne çıkarıldı.

Çıkarılan taşlar arasında, dünyada sadece ABD'nin Colorado eyaletinde olduğu iddia edilen Rainbow (gökkuşağı) taşı da var.

Rainbow taşı, kadınların kutlamalarda kullandığı yüz taşlarından biri olarak sık sık karşımıza çıkarken, spa salonlarında dekor veya takı olarak kullananların sayısı da oldukça fazla.

'OLTU TAŞI'NIN PAPUCU DAMA ATILABİLİR

Son yıllarda giderek popülerleşen rainbow taşı; oltu taşı ile meşhur Erzurum'da, bu taşın yerini alabilir.



Oltu taşı, genellikle tespih ve takı ürünlerinde kullanılıyor.

ERZURUM'UN YER ALTI ZENGİNLİKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Projeyi yürüten Atatürk Üniversitesi Gemoloji Bilimi öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Çil ile merkez Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk, 3 ayda yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek Erzurum'un yer altı zenginliklerini gün yüzüne çıkardı.

Erzurum'un, siyah kehribarı olarak bilinen Oltu taşı haricinde, birbirinden değerli 30 çeşit mermer traverten türü yapı ve yüzey kaplama taşı, beş metalik, yediametalik olmak üzere cevherleşme sahalarıyla birlikte toplamda 68 çeşit yer altı maden envanteri oluşturuldu.

FABRİKA KURULACAK

Bulunan yer altı zenginlikleri, merkez Aziziye ilçesindeki Emel Çatal Lisesi'nde sergilendi. Sergiyi gezen ve yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gizemli taşların değerlendirilmesi amacıyla kısa sürede bölgede fabrika kurulması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

OLTU TAŞINDAN DAHA DEĞERLİ 68 ÇEŞİT MADEN BULUNDU

Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk de, yazın 3 ay gece-gündüz demeden otomobil veya yaya olarak yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek yer altı zenginliklerini ortaya çıkardıklarını böyledi.

Oltu taşından daha değerli olduğuna inandıkları 68 çeşit maden ve değeli taş belirlediklerini vurgulayan Türk, "Erzurum ve çevre ilçelerinde yaptığımız araştırmada çok değerli taşlara rastladık. Öyleki bunların içinde sadece ABD'nın Colorado eyaletinde olduğu iddia edilen rainbow taşını Pasinler ilçesinde bulduk. Volkanik ve yüzde 95'i cam olan Gökkuşağı taşı genelde spa salonlarında dekor veya takı olarak kullanılmakta" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Gemoloji Bilimi öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Çil ise taşların yanında organik boyanın hammadesini de bulduklarını ifade ederek, kısa sürede fabrikaların kurulup bu taşların ve toprağın işlenmesi gerektiğini belirtti.