Colorado'da memelere özgürlük diyen kadınlar kazandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletine bağlı Fort Collins kadınların memelerini açmalarıyla ilgili artık para harcanmayacak.

Söz konusu karar 'memelere özgürlük' (Free the Nipple) mücadelesi veren Colorado eyaletindeki kadınlar için bir zafer anlamına geliyor.

AÇIK GEZMESİNDE HERHANGİ BİR ZARAR YOK DENDİ

Şubat ayında eyaletteki temyiz mahkemesi, kadınların göğüslerini açmalarını yasaklamanın anayasaya aykırı olacağına ve erkekler için böylesi bir yasak olmazken kadınlara yasaklamanın ayrımcılık olacağına yönelik verdiği kararı onamıştı. Mahkeme ayrıca, Denver ve Boulder kentlerinde kadınları halihazırda göğüsleri açık gezebildiğine ve bunun şu ana kadar herhangi bir 'zararının' olduğuna yönelik delil bulunmadığına hükmetmişti.

ÇIPLAKLIK DÜZENLEMELERİ KALDIRILDI

Karara bir üst mahkemede itiraz etmeyen Fort Collins kenti 'çıplaklık' konusundaki düzenlemeleri de kaldırdı. Böylece 10 yaş üstü kadınların göğüslerinin açıkta olmasını yasaklayan düzenleme 'kent kanunları' bölümünden çıkarıldı.

KARŞI ÇIKMAK İÇİN ÇOK PARA HARCAYIP, PES ETTİLER

Bugüne kadar söz konusu karara itiraz kapsamında 300 bin dolar harcayan Fort Collins kenti yetkilileri, "Bu parayı başka önceliklere harcamak daha mantıklı" dedi. Kentin, kararı bir üst mahkemeye taşımayacak olması kadınların bundan sonra bu kentte göğüsleri açık gezebilecekleri anlamına geliyor.