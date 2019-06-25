Çölyak hastalığı nedir

Çölyak hastalığı, buğday, arpa, yulaf ve çavdarda bulunan Gluten adlı proteinin ince bağırsakta emilememesi sonucu meydana gelen bir tür rahatsızlıktır.

DİYET UYGULAMAK ZORUNLUDUR

Bu rahatsızlık glutensiz beslenmeyi gerektirir. Bu nedenle hastalar, ömür boyu bir diyet programı uygulamak zorunda kalırlar.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Çölyak hastalığının başlangıcında bulantı, kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler görülür. Eğer tedavi edilmezse anemi, cilt döküntüleri gibi durumlar da ortaya çıkar. Kronik bir hastalık olsa da tedavisi mümkündür.