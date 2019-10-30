Çömleği 18 bin liraya sattılar

Burdur’da, bir vatandaş, normal bir çömleği kendisine tarihi eser diye 18 bin lira karşılığında sattığını iddia ettiği 2 şüpheli hakkında polise şikayette bulundu.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis çalışmalar neticesinde şüphelilerin A.T. (54) ve E.Y. (34) olduğunu belirledi.

YALOVA'DA YAKALANDILAR

Yalova'da olduğu tespit edilen 2 şüpheli, Yalova Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu dün yakalanarak, Burdur'a getirildi. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

"PARAYI HARCADIK"

Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanma istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde “Parayı harcadık.” dedikleri belirtildi.