Commerzbank analistleri dolar/TL beklentisini aşağı çekti

Almanya merkezli Commerzbank, Türkiye'nin yıl sonu dolar/TL beklentilerinin aşağı çekildiğini açıklarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni bir faiz artırımı beklenmediği bildirildi.

2019 SONUNDA DOLAR 5,75

Dolar/TL kuruna ilişkin tahminlerin de yer aldığı bilgi notunda “Merkez Bankası'nın faizleri aşırı düşürmeyeceği varsayımıyla, dolar/TL’nin daha önceki tahminimiz olan 6,50 yerine 2019 yılı sonunda 5,75 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

İVME OLUMLU YÖNDE

Commerzbank tarafından açıklanan mali veriler, Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bizzat yürüttüğü enflasyonla mücadele planının da doğru yönde ilerlediğini açıkça gösterdi.

Bankadan yayınlanan bilgi notunda, “Dünkü, beklenenden daha iyi gelen kasım ayı enflasyon verisinin ardından TCMB politikalarına ve dolar/TL beklentimize ilişkin tahminlerimizi revize ettik.” denildi.

ENFLASYON DÜŞÜŞÜ SÜRECEK

Commerzbank verilerinde aynı zamanda enflasyonun da düşüşünün devam edeceği bilgisine yer verildi.

Merkez Bankası'ndan artık yeni bir faiz artırımının beklenmediği aktarılan notta, “Enflasyon, muhtemelen 2019’un ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 15’e doğru gelecek ve TCMB muhtemelen repo faizini 2019’un ilk çeyreğinden başlayarak kademeli olarak düşürecek.” ifadesi kullanıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 1,44, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,53 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 21,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,54 oldu.