Concacaf nedir

Concacaf, ülkelerinin ulusal futbol takımlarının kendi aralarında düzenlediği bir turnuvadır.

Katılan ülkeler Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'de bulunan ülkelerdir.

Bunlardan başka diğer kıtasal futbol federasyonlarından da en fazla üç ülke final karşılaşmalarına davet edilebilir.

Kupa her seferinde ABD'de düzenlenir, iki defa Meksika ile beraber düzenlenmiştir.

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İlk Concacaf Şampiyonası 1963'te sadece Orta Amerika ve Karayip ülkelerinin katıldığı bir turnuva olan CCCF Şampiyonasının (1941-1961) yerine düzenlenmiştir.

Concacaf, 1991'de, Gold Kupası adıyla geri dönmüş ve FIFA Dünya Kupası için ayrı eleme maçları oynanmaya başlamıştır.

1991'den bu yana Gold Kupası adıyla oynanan bu elemeler, hala devam etmektedir.

O zamandan bu yana bu kupa, sekiz defa Meksika, beş defa ABD, ve bir defa da Kanada tarafından kaldırılmıştır.