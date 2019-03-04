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Cono aşiretine uyuşturucu ablukası

Adana'da Cono aşireti mensuplarının yaşadığı mahalle, artık polisler tarafından 24 saat boyunca havadan ve karadan kontrol edilirken, mahalleye gelen herkes kimlik kontrolünden geçiriliyor.

İHA | 04.03.2019 - 13:09..
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Merkez Yüreğir ilçesinin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nin iki sokağında yaşayan ve "Cono aşireti" olarak bilinen şahıslara yönelik, uyuşturucu sattıkları ileri sürülerek yıllardır polis, şafak vakti sürekli operasyon gerçekleştiriyor. Ancak buna rağmen, bazı aşiret mensubu şahısların uyuşturucu satışı yaptığı öne sürüldü. Ayrıca uyuşturucu bağımlılarının, mahalleye gelerek burada eroini alıp, aynı yerde kullanarak mahalleden ayrıldıkları tespit edildi. Bu durumdan şikayetçi olan mahalleli, polise ihbarlarda bulunmaya başladı.

Cono aşiretine uyuşturucu ablukası

Göreve geldikten sonra Adana'da öncelikli hedefinin uyuşturucu olduğunu belirten Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bu durumun ortadan kaldırılması için harekete geçti. Aktaş, Cono aşiretine mensup şahısların uyuşturucu satışının önüne geçmek, gençlerin zehirlenmesini önlemek amacıyla mahalleyi abluka altına aldırdı.

Cono aşiretine uyuşturucu ablukası

KİMLİK GÖSTERMEYEN MAHALLEYE ALINMIYOR

Talimat üzerine polis, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ni dört koldan çevirdi. Polis merkezi, çevik kuvvet ve narkotik ekipleri mahallede artık kuş uçurtmuyor. Polisler, Cono aşiretinin bulunduğu evlere giden bütün yollara ve sokak başlarına arama noktaları kurdu. Mahalleye gelen herkesin polis, kimlik kartını alıp Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıyor. Ayrıca mahalleye gelen herkes, üst araması yapıldıktan sonra Cono aşireti mensuplarının yaşadığı sokağa girebiliyor. Özellikle aşirete mensup şahısların giriş çıkışları sürekli takip edilip, hem dışarı çıkarken hem de içeri girerken aranıyorlar. Polis şahısların evden çıktığında arama yaparak uyuşturucu çıkışını, geri gelirken de arama yaparken uyuşturucu girişini önlemeyi amaçlıyor.

Cono aşiretine uyuşturucu ablukası VİDEO


Cono aşiretine uyuşturucu ablukası

POLİS HEM KARADAN HEM HAVADAN TAKİP EDİYOR

Bu arada polis, mahalleyi gece-gündüz 7 gün 24 saat ablukaya alırken, bütün ihtimalleri de değerlendiriyor. Karadan polisler arama ve takip yaparken, havadan da drone ile Cono aşireti üyeleri takip ediliyor. Drone ile polis kontrolü dışında sokağa girenler tek tek tespit edilip, ekiplere haber veriliyor. Ayrıca drone ile evlerde bir hareketlilik olup olmadığı, satış yapılıp yapılmadığı da anbean takip ediliyor.

Cono aşiretine uyuşturucu ablukası

POLİS ÇOCUKLARA ŞEKER DAĞITIP OYUNLAR OYNADI

Polis mahalleyi ablukaya alırken, sadece kimlik kontrolü ve arama da yapmıyor. Bunun dışında aşirete mensup çocuklarla da yakından ilgileniyor. Bu çocukların da anne ve babaları gibi suça karışmaması için onlarla sohbet edip, uyuşturucunun ne kadar kötü bir şey olduğu anlatılıyor. Polis, uyuşturucu uyarısının yanı sıra çocuklara şeker dağıtıp onlarla oyun da oynadı. Polislerin kendileriyle yakından ilgilendiğini gören çocuklar, çok mutlu oldu.

Cono aşiretine uyuşturucu ablukası

"POLİS HİÇ GİTMESİN BURADA KALSIN"

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan vatandaşlar da polisin kimlik kontrolü yapması, giriş çıkışlarda arama yapmasından çok memnun olduklarını belirterek, "Burada uyuşturucu satıyorlar, gençler zehirleniyor. Ama polis geldiğinden bu yana kimse uyuşturucu satamıyor. Polisin gelmesi çok iyi oldu. Polisin başımızın üzerinde yeri var. Polisler buradan hiç gitmesin." dedi.
Polisin Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki uyuşturucuyla mücadelesinin, bir süre daha böyle devam edeceği öğrenildi.

Cono aşiretine uyuşturucu ablukası

Cono aşiretine uyuşturucu ablukası

Cono aşiretine uyuşturucu ablukası

Cono aşiretine uyuşturucu ablukası

Cono aşiretine uyuşturucu ablukası

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