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Conte: Almanya lokomotif değil fren

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Almanya'nın koronavirüse ilişkin ortak tahvil konusundaki tutumunu eleştirdi.

AA |
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Conte: Almanya lokomotif değil fren

Koronavirüsle mücadelede Avrupa Birliği (AB) tarafından yalnız bırakılan İtalya'nın, eleştirileri devam ediyor.

Başbakan Giuseppe Conte, koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele etmek amacıyla AB bünyesinde ortak tahvil (korona tahvil) çıkarma taleplerini reddeden Almanya'yı eleştirdi.

ALMANYA'YA FREN BENZETMESİ

Giuseppe Conte, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Almanya'nın ortak tahvil konusundaki olumsuz tutumuna dikkati çekerek, ''Almanya'nın ticaret fazlası, AB kurallarının öngördüğünden daha yüksek. Bu Alman ekonomisinin Avrupa'nın lokomotifi değil freni olduğu anlamına geliyor.'' ifadesini kullandı.

Conte: Almanya lokomotif değil fren

İTALYA'NIN TEKLİFİ YENİDEN BORÇLANMA

Koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele etmede korona tahvili çıkarılarak yeniden borçlanmaya gidilmesi önerisinde pozisyonunu koruduğunu belirten Conte, bazı üye ülkelerin savunduğu Euro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan (ESM) kaynak ayrılmasına ise çekimser yaklaştığını belirtti.

"EN BÜYÜK ŞOKU YAŞIYORUZ"

Avrupa ekonomisinin birbirine bağlı ve iç içe olduğuna işaret eden Conti, ''2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük şoku yaşıyoruz. Bu yüzden Avrupa, bu krize güncel bir cevap vermek zorunda. Bir ülkenin sorunları olduğunda bu domino etkisi yapabilir, bundan kesinlikle kaçınmalıyız. Avrupa Birliği'nin ortak tahvil ihracına burada ihtiyaç duyuluyor. Tüm ülkeler ancak bu şekilde bu krizin maliyetlerini eşit ve makul ölçüde karşılayabilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Conte: Almanya lokomotif değil fren

İTALYA YALNIZ BIRAKILDI

Koronavirüs salgınının başlangıcında İtalya'nın Avrupa içinde tartışmasız bir şekilde yalnız bırakıldığını savunan Conte, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in bu nedenle AB adına özür dilediğini hatırlattı.

27 AB üyesi ülke, koronavirüs krizinin neden olduğu ekonomik zorluklarla mücadele için ortak tahvil çıkarılması kararını daha önce ertelemişti.

ÜLKELERİN KORONA TAHVİLİNDEKİ TUTUMU

İtalya ve İspanya, korona tahvillerinin acilen çıkarılmasını isterken Almanya, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya gibi ülkeler buna karşı geliyor.

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