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Çöp aramak için tasarlanan yengeç robot görevde

Çöp aramak için tasarlanan yengeç robot, ilk dalışını İtalya kıyılarında gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 20.06.2019 - 17:02..
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Denizlerin yeni çöp toplayıcısı ile tanışmaya ne dersiniz? Okyanusları kirleten mikroplastikleri aramak ve sulardan örnek toplamak için tasarlanan yeni yengeç robotu, ilk dalışını İtalya'nın Livorno şehrinde yaptı. Ulusal Coğrafya Derneği ve Arbi Dario Spa tarafından desteklenen yengeç robotu, yeni eklenecek kollarla okyanuslardaki çöp torbalarını, şişeleri ve diğer plastik çöpleri toplayacak.

robot

DENİZDE HAREKET EDEBİLİYOR

Çöp toplayıcı yengeç robot; denizde rahatça hareket etme, yürüme ve koşma yeteneklerine sahip. 6 adet bacağı bulunan robot, denizin altındaki toprağa uyum sağlamak ve engelleri kolayca aşabilmek için tasarlandı. Aynı zamanda yaylı bir mekanizme ile oldukça yükseğe de zıplayabilen yengeç robot, her türlü engelin üstesinden gelebiliyor.

robot

OKYANUSLAR ZEHİRLENİYOR

Yakın bir zamanda yayınlanan yeni bir Birleşmiş Milletler raporuna göre, her yıl 8 milyon ton plastik atık nedeniyle okyanuslar kirleniyor. Raporda, birçok deniz canlısının bu plastik atıkları yuttuğu ve bu nedenle bu atıkların evimizdeki tabağımıza kadar gelebileceği belirtildi.

ROBOT

Her ne kadar Birleşmiş Milletler yayınladığı raporda, acil eylem çağrısında bulunsa da deniz çöpleriyle mücadele konusunda hala küresel bir anlaşma bulunmuyor. Uzmanlara göre ise yeni geliştirilen çöp robotları sayesinde okyanuslar, söz konusu kirlilikten az da olsa arındırılabilir.

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