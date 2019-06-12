taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8037
Euro
6.579
Altın
1329.43
Borsa
92825.57
Gram Altın
247.934

Çöp konteynerinden yeni doğmuş bebek cesedi çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu.

DHA | 12.06.2019 - 05:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

asd

Hatay'ın merkezine bağlı Kuzeytepe Mahallesi Şükrü Güçlü Caddesi üzerinde iddiaya göre, geri dönüşüm işçisi Suriyeli Ömer Mustafa El Ahmed, çöp konteynerinde kağıt ve plastik ararken, bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü.

BEBEK CESEDİ BULUNDU

El Ahmed'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu, göbek bağının üzerinde ve cinsiyetinin kız olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi otopsi işlemleri için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Irak'tan çaldığı tarihi eserleri iade edecek

ABD Irak'tan çaldığı tarihi eserleri iade edecek

43
Kastamonu'da hortum tarım arazilerine zarar verdi

Kastamonu'da hortum tarım arazilerine zarar verdi

13
İmamoğlu’nun iddiasına Yıldırım cevap verdi

İmamoğlu’nun iddiasına Yıldırım cevap verdi

41
İtalya'dan denizden göçmen kurtaranlara para cezası

İtalya'dan denizden göçmen kurtaranlara para cezası

8
Ankara’da art arda depremler

Ankara’da art arda depremler

8
Yangına yetişmeye çalışan itfaiye otomobillere takıldı

Yangına yetişmeye çalışan itfaiye otomobillere takıldı

3
Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası'na gideriz

Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası'na gideriz

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir