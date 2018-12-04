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Çöp konteynerine düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da çöp boşaltma esnasında konteyner içine düşen işçi yaşamını yitirdi.

İHA | 04.12.2018 - 16:17..
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Kozan İlçesinde, belediyeye ait temizlik kamyonunun içine işçi düştü. Çöp atıkları ile dolu olan konteynerin içinde metan gazına maruz kalarak zehirlenen işçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

DÜŞEN İŞÇİYİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Mesai arkadaşlarının olayı fark etmesi ile durum, hemen Cankur ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen diğer belediye temizlik işçileri de mesai arkadaşlarının içine düştüğü çöp dolu konteyneri küreklerle ve elleriyle boşaltarak Beyti Topçu’yu bulunduğu yerden çıkarmak için uzun uğraş verdiler.

Çöp konteynerine düşen işçi hayatını kaybetti

METAN GAZINDAN ZEHİRLENDİ

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, Cankur ekiplerinin müdahalesi ile temizlik işçisi Topçu bulunduğu konteynerin içinde sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak müdahale edildi. Topçu daha sonra bulunduğu konteynerden çıkarılarak ambulansa alındı. Durumu ağır olan ve metan gazından zehirlendiği tahmin edilen temizlik işçisi Beyti Topçu’ya sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahale yapıldı.

"KURTARIN BENİ DİYE BAĞIRDI"

Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan temizlik işçisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya şahit olan Beyti Topçu’nun mesai arkadaşı Mehmet Kahraman, “Ben çöp aracının düğmesine basarken aşağıya düştü. O da, çöp de arkasından üstüne düştü. Ben arabayı hazırlıyordum. Koştuk ama ses verdi. Kurtarın beni yardım edin dedi, ses geliyordu” dedi. Olayda hayatını kaybeden temizlik işçisi Beyti Topçu’nun evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

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