taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8128
Euro
6.4637
Altın
1476.56
Borsa
110476.59
Gram Altın
275.979
Bitcoin
42373.38

Çöp konteynırına yüzlerce kutu ilaç attılar

Küçükçekmece'de çöp konteynerine atılmış çok sayıda ağrı kesici serum ve ilaç bulundu.

İHA | 15.12.2019 - 05:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Küçükçekmece’de çöp konteynerlerinin önünde duran bir kamyonetten inen 2 kişi kolilerce ilacı çöp konteynerına atıp kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çöp konteynırında yüzlerce kutu ilaç bulundu -1

300 ADET AĞRI KESİCİ SERUM VE İLAÇ

Olay yerine gelen ekipler çöpe yaklaşık 300 adet ağrı kesici serum ve ilaç olduğunu tespit etti. İlaçların son kullanma tarihlerinin geçmemesi dikkat çekerken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Çöp konteynırında yüzlerce kutu ilaç bulundu -2

"MAVİ BRANDALI BİR KAMYONDU"

Olayın görgü tanıklarından İbrahim Bekirkaya “Köşede duruyordum kamyon geldi çöp konteynerına yanaştı. Ben çöp boşaltıyorlar sandım boşalttı gitti. 2 kişilerdi. Mavi brandalı bir kamyondu” dedi.

Polis ekipleri ilaçları çöp konteynerına atıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çöp konteynırında yüzlerce kutu ilaç bulundu -3

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metroda çarşaflı kadına saldırı

Metroda çarşaflı kadına saldırı

557
CHP'li ve HDP'li kadın vekillerden Las Tesis eylemi

CHP'li ve HDP'li kadın vekillerden Las Tesis eylemi

159
3,5 yaşında İngilizceyi kendi kendine öğrendi

3,5 yaşında İngilizceyi kendi kendine öğrendi

31
Fatih Mert: TFF sanki birilerini kolluyor

Fatih Mert: TFF sanki birilerini kolluyor

5
500 bin lira değerinde kehribar taşı ele geçirildi

500 bin lira değerinde kehribar taşı ele geçirildi

4
Besin değeri et kadar zengin: İstiridye mantarı

Besin değeri et kadar zengin: İstiridye mantarı

1
Doktor, işçinin hastane tavanından düştüğü anları anlattı

Doktor, işçinin hastane tavanından düştüğü anları anlattı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir