Çöp konteynırına yüzlerce kutu ilaç attılar

Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma iddiası yüzünden çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedilirken, olayın yanlış anlaşılma olduğu öğrenilince taraflar birbirlerinden özür diledi.

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nin 5'inci katında internet hattı çeken işçinin tavandan koridora düştüğü anlar, kameraya yansırken, o anlara şahit olan doktor, yaşananları anlattı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Galatasaray karşısında aldıkları 2-2'lik beraberliğe çok ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Mustafa Kaplan: Bu dönüşe ihtiyacımız vardı

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3,5 yaşında İngilizceyi kendi kendine öğrendi

Ankara'da yaşayan ve henüz üç buçuk yaşında olan Deniz Eymen, kendi kendine İngilizce konuşmayı öğrenerek ailesini şaşırttı.