Çöp konteynırından kadın cesedi çıktı

Hatay’da Temizlik Personellerinin konteynırdan çöpleri topladığı sırada gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı. Personellerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ve savcı incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Ellerinin ve ayaklarının bağlandığı tahmin edilen kadının üzerinden kimlik çıkmazken olayı gören temizlik personellerinden biri olay yerinde fenalaştı. Cesedi ilk fark eden kişi olan temizlik personeli 112 ekipleri tarafından tedavi altına alındı.































