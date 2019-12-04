taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7459
Euro
6.367
Altın
1479.01
Borsa
106789.87
Gram Altın
273.268
Bitcoin
41307.49

Çöp kutusundan 2 bin 300 yıllık tarihi eser çıktı

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, bir kahvehanedeki çöp kutusuna gizlenmiş, 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait 88 sikke ile 2 heykel bulundu.

DHA | 04.12.2019 - 07:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çalışan M.K.'nın kaçak kazı yaparak tarihi eser aradığı bilgisin ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Polis, bugün öğle saatlerinde M.K.'nın çalıştığı kahvehaneye operasyon düzenlendi.

Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı -1

TARİHİ ESERLER, ÇÖP KUTUSUNDAN ÇIKTI

Kahvehaneyi didik didik arayan polis, masanın altındaki bir çöp kutusunda siyah poşet ele geçirdi. Poşetin içerisinden 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 küçük heykel ele geçirildi.

Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı -3

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tarihi eserlere el koyan polis, M.K.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.K., sorgusunda tarihi eserlerin bir kısmını kazı yaparak çıkardığını, bir kısmını da B.K. ve V.D.'den aldığını ileri sürdü. Bunun üzerine çalışmalarına genişleten ekipler 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

3 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği, ele geçirilen tarihi eserlerin ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı -2

Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı -4

Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı -5

Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı -6

Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı -7

Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı -8

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

186
ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

28
ABD Savunma Bakanı: YPG'yi terör örgütü olarak görmeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı: YPG'yi terör örgütü olarak görmeyeceğiz

66
Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

7
Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

8
Sosyal medya trolü iddiası, Ersun Yanal'ı kızdırdı

Sosyal medya trolü iddiası, Ersun Yanal'ı kızdırdı

6
Üniversiteli genç kız, evinin önünde bıçaklandı

Üniversiteli genç kız, evinin önünde bıçaklandı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir